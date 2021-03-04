Показали первые кадры фильма про культовых панков

О британской панк-рок группе Sex Pistols снимают мини-сериал. Будет выходить на телеканале Fox. Будет называться Pistol.

The Rolling Stone опубликовали первые кадры мини-сериала. В его основу положены мемуары Стива Джонса Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. Вышли в 2018 году. Шоу будет состоять из шести эпизодов.

Джонни Роттен сыграет Энсон Бун, Сида Вишеса - Луис Патридж, гитариста Стива Джонса воплотит Тоби Уоллес. Также в шоу снимется звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс. Ей досталась роль модели Памелы Рук, также известной как Джордан. Выступала на ранних концертах Sex Pistols.

Автор: The Rolling Stone Уже известны исполнители главных ролей мини-сериала о панк-рок группу Sex Pistols. (Слева направо) Кристиан Лиас сыграет басиста Гленна Мэтлока, Энсон Бун - вокалиста Джона Лайдона, гитариста Стива Джонса воплотит Тоби Уоллес. Джейкоб Слейтер (сзади) получил роль ударника Пола Кука.

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Режиссер - Дэнни Бойл. Его самые успешные ленты - "На игле" и "Миллионер из трущоб". Продюсером стал Томас Броди-Сангстер, который работал над сериалом "Ход королевы" на Netflix.

"Представьте, что вы врываетесь в мир "Короны" и "Аббатства Даунтон", выкрикивая с друзьями любимые песни, выражая всю ярость, которая у них есть. Нечто подобное произошло с появлением Sex Pistols. Британское общество и культура изменились навсегда. Обычные молодые люди разрывали сцену. Все или восхищались, или боялись. Героем того времени стал гитарист Sex Pistols - неграмотный клептоман Стив Джонс. Сам себя провозгласил лучшим гитаристом всех времен", - рассказывает Дэнни Бойл.

Автор: The Rolling Stone Уже известны исполнители главных ролей мини-сериала о панк-рок группе Sex Pistols. (Слева направо) Кристиан Лиас сыграет басиста Гленна Мэтлока, Энсон Бун - вокалиста Джона Лайдона, гитариста Стива Джонса воплотит Тоби Уоллес.

В 1986-м в фильме "Сид и Нэнси" Гэри Олдмен воплотил бас-гитариста панк-группы Sex Pistols Сида Вишеза. Известен тем, что носил одежду с нацистской символикой. Для ленты ее заменили на герб СССР. Группа Sex Pistols также известна тем, что ее участники одними из первых говорили нецензурные слова на британском телевидении. Пришли пьяные на шоу Today 1 декабря 1976-го. Пригласили в последний момент, потому что Фредди Меркьюри срочно поехал к стоматологу. Ведущим был Билл Гранди, этот эфир фактически разрушил его карьеру. Sex Pistols же стали еще более знаменитые.