Показали новый тизер ремейка "Король Лев"

В сети появился новый тизер фильма "Король Лев". Фото: peopletalk.ru

Премьера анимационного фильма "Король Лев" в Украине состоится 18 июля. По случаю приближения даты показа Disney показали новый тизер киноленты.

Промо ролик опубликовали на YouTube-канале Movieclips Trailers.

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"Король Лев" является ремейком одноименного мультфильма, который создали в 1994-м.

В сюжете фильма речь идет о молодом льве Симбе, который пережил потерю отца Муфаса. Он борется за власть вопреки всему.

В новом тизере анонсировали саундтреки к фильму и показали новые анимационные кадры.

Оригинальный мультфильм считается одним из самых успешных проектов в мировом кинематографе. В октябре 2016-го стало известно, что Джон Фавро станет режиссером мультфильма. По его словам, будет использована та же технология визуальной реальности, которую он применил при съемках "Книги джунглей", вышедшей в 2016-м.