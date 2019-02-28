Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира

В сети объявили победителей международного фотоконкурса Outdoor Photographer of the Year 2018.

Лучшие фотографии выбирали из 20 тысяч заявок со всего мира. Общим победителем назвали британского фотографа Роберта Биркби со снимком овец, которые прячутся от метели в Англии. Об этом говорится на сайте конкурса.

Автор: Роберт Биркби Овцы нашли убежище во время метели, Англия

"Изображение Роберта захватывает почти все аспекты того, что нужно, чтобы быть фотографом высочайшего класса: от готовности идти еще одну милю, чтобы снимать в экстремальных условиях, до спокойствия и четкого мышления, чтобы собрать технически блестящую и творчески привлекательную композицию, - говорит председатель жюри Стив Уоткинс. - В образе удалось совместить жалкое ощущение пребывания в метели с малейшим намеком на юмор на отчаянное положение овец".

Gazeta.ua предлагает пересмотреть остальных финалистов.

Фото: Риккардо Маркеджиани

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии

Недавно подвели итоги международного фотоконкурса пейзажного фото International Landscape Photographer of the Year.