Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии

В сети объявили победителей первой Мальтийской международной фотопремии.

Участие приняли фотографы из более 60 стран, говорится на сайте конкурса.

Заявки принимали в пяти категориях: "Человек", "Природа", "Города", "Абстракция" и "Фотоистория". В каждой определили по 3 победителя. Первые места завоевали палестинец Мустафа Хассона с фото "Национальное сопротивление" (Люди), мальтиец Фредерик Мускат "Туча как пасть кита" (Природа), испанец Педро Луис Аюриагерра Саиз "Изгиб над Гуггенхеймом" (Города), индонезиец Хардижанто Будиман "Красная душа" (Абстракция) и словенец Матяз Кривич "Фотоистория: Литий - движущая сила 21 века".

Жюри возглавил фотограф и фоторедактор журнала "National Geographic Словения" Арне Ходалич. По его словам, большую часть фотографий можно было бы опубликовать в National Geographic.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть финалистов.

Фото: Хардижанто Будиман

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