Показали, как во дворце английских королей поют "Щедрик"

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прозвучал "Щедрик" Леонтовича. Фото: Facebook

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прозвучала англоязычная версия песни "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

Видео, на котором мужской хор исполняет Carol of the Bells, появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца.

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"Смотрите исполнение песни Carol of the Bells Николая Леонтовича хором часовни Св. Георгия. Часовня была построена в 1348 году, за исключением периода республики (1649-1660) в ней регулярно проходят службы", - говорится в подписи к сообщению.

"Щедрик" давно известен в мире. Его написал украинский композитор Николай Леонтович. У "Щедрика" существует пять авторских вариантов. Леонтович посвятил щедровке 18 лет жизни: первый вариант появился 1901 году, последний - в 1919-м.