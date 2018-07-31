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вторник, 31 июля 2018 19:26

Показали кадры убийства Симона Петлюры

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Показали кадры убийства Симона Петлюры
Появился 2-й трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры". Фото: kinoafisha.ua

Создатели "Тайного дневника Симона Петлюры" представили второй трейлер фильма. В ролике показывают сцены, раскрывающие новые детали картины. Она выйдет в прокат 6 сентября.

Лента расскажет о периоде жизни атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюры, когда он жил в Париже. Именно во французской столице его убил Самуил Шварцбад. Кадры этого эпизода вошли в официальный трейлер.

Работа над сценарием фильма продолжалась шесть лет. Основой для сюжета стал вымышленный дневник Симона Петлюры, а не реальные исторические документы.

Режиссер картины - Олесь Янчук. Главную роль исполнил одесский актер Сергей Фролов. Также в ленте сыграли Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Олег Треповский, Ирма Витовская и другие.

Фильм снимали в Киеве и Львове. Бюджет картины составляет 47,2 млн грн.

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Во втором полугодии состоятся премьеры 18 полнометражных лент, которые сняли в Украине. В прошлом году за такой же период в прокат вышло 13 фильмов, написал глава Госкино Филипп Ильенко в своем блоге.

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