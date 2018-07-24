Показали кадры анимации по мотивам песни "ДахаБраха"

Выложили трейлер фильма "Монах". Фото: YouTube

Украинский аниматор Сашко Даниленко выложил полуминутный трейлер своего нового фильма "Монах". В основу его сюжета положена одноименная песня группы "ДахаБраха". Ролик появился на Youtube-канале режиссера.

"За кого поднимает бокал монах? Кому он читает свои молитвы? Когда солнце садится за реку, все становится серым и сложнее отличить черное от белого, провести между ними границу. Монах переходит эту границу в поисках ответа", - рассказал Даниленко о сюжете своего будущей короткометражки.

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Идея создания этой ленты родилась у него два года назад на концерте группы "ДахаБраха" в Нью-Йорке.

"У меня в голове начали выстраиваться образы и туманно вырисовываться история. Концепт становился все более детальным, появлялись подробности и идеи технических и художественных решений. Пока не наступил момент, когда я понял, что единственный способ увидеть этот фильм - сделать его. Это не входило в мои планы и расписание, но давление изнутри и желание посмотреть готовую историю подтолкнули к действию ", - написал Даниленко в Facebook.

Премьера мультфильма состоится на кинофестивале Linoleum Animation Festival, который будет проходить в Киеве с 6 по 9 сентября.

Украинская этно-группа "ДахаБраха" презентовала клип на песню "Монах" (Monk). Песня вошла в пятый альбома группы, который называется "Путь" и вышел в прошлом году.