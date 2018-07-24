Показали кадры анимации по мотивам песни "ДахаБраха"

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1080
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2286
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 486
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6408
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 603
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 990
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3015
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3286
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6894
Фото
Все фото
28
6
9
20
8
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво&quot;
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
Как снимали фильм &quot;В бой идут одни &quot;старики&quot;
Как снимали фильм "В бой идут одни "старики"
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Видео
Все видео
Показали кадры анимации по мотивам песни "ДахаБраха"
Показали кадры анимации по мотивам песни "ДахаБраха"
Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles
Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles
Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене
Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене
Новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда" откроет Венецианский кинофестиваль
Новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда" откроет Венецианский кинофестиваль
Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen
Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4149
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4365
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3645
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27154
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1152
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 15:57

Показали кадры анимации по мотивам песни "ДахаБраха"

  Комментировать
Показали кадры анимации по мотивам песни &quot;ДахаБраха&quot;
Выложили трейлер фильма "Монах". Фото: YouTube

Украинский аниматор Сашко Даниленко выложил полуминутный трейлер своего нового фильма "Монах". В основу его сюжета положена одноименная песня группы "ДахаБраха". Ролик появился на Youtube-канале режиссера.

"За кого поднимает бокал монах? Кому он читает свои молитвы? Когда солнце садится за реку, все становится серым и сложнее отличить черное от белого, провести между ними границу. Монах переходит эту границу в поисках ответа", - рассказал Даниленко о сюжете своего будущей короткометражки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский супергерой молчаливый и любит рисовать

Идея создания этой ленты родилась у него два года назад на концерте группы "ДахаБраха" в Нью-Йорке.

"У меня в голове начали выстраиваться образы и туманно вырисовываться история. Концепт становился все более детальным, появлялись подробности и идеи технических и художественных решений. Пока не наступил момент, когда я понял, что единственный способ увидеть этот фильм - сделать его. Это не входило в мои планы и расписание, но давление изнутри и желание посмотреть готовую историю подтолкнули к действию ", - написал Даниленко в Facebook.

Премьера мультфильма состоится на кинофестивале Linoleum Animation Festival, который будет проходить в Киеве с 6 по 9 сентября.

Украинская этно-группа "ДахаБраха" презентовала клип на песню "Монах" (Monk). Песня вошла в пятый альбома группы, который называется "Путь" и вышел в прошлом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали кадры анимации по мотивам песни "ДахаБраха"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 305239
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 204462
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 60704
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
12
 Просмотров: 44558
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 41725
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 934
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua