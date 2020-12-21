Показали 180 картин Марии Примаченко

Мария Примаченко объединила в своем творчестве рисунок и живопись. Ее "звериная серия" - явление уникальное и не имеет аналогов в отечественном и мировом искусстве. Фантастические звери - это и предостережение, как в полотне "Атомная война, будь проклята она!", и призыв к миру.

21 декабря 2008 года в столичном Музее украинского искусства показали 180 картин народной художницы с Полесья Марии Примаченко.



"Мария попробовала глину поздно, - говорит работник музея. - Потом удивлялась, что не взялась за нее раньше. Расписывала блюда, керамические, деревянные изделия. Рисовала акрилом и смесью красок, которую изобрела сама".



На большом экране показывают фильм о Примаченко. Художница Нелли Юсупова фотографирует картины цифровым фотоаппаратом. Говорит, они вдохновили ее на творчество.

"По рисункам фантастических зверей я сделала серию глиняных зверят. Они подобны тем, которых рисовала Мария".

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Работница музея Елена Шестакова разглядывает картины с птицами и цветами. Говорит, это любимая ее тема.

"1967-го Мария Примаченко подарила мне картину. На ней нарисована розовая птица. В нашем музее хранят 650 ее картин. Я сама их собирала. Ездила к Марии в село. Сама она не любила куда-то выезжать. Раз была на своей выставке в Москве, да еще раз — в Киеве, когда ей вручали Народного художника. Я всегда видела ее за рисунком и удивлялась, как она успевала сколько создать. Ведь в селе нужно и корову выпасть и подоить, и огород посадить, и во дворе порядок навести. В последние годы она мало ходила, перенесла несколько операций на ногах, передвигалась на костылях, но продолжала рисовать".

Шестакова говорит, что Примаченко жила скромно. В ее маленькой хате протекала крыша. Радуется, что Министерство культуры выделило средства, чтобы одеть картины в новые рамки.

"Работы старенькие. Отдельные картины нарисованы синькой, этот цвет выгорел. Самые старые работы —1930-х прошлого века. К ним подпускаем лишь реставраторов, потому что бумага сыплется. Потому работать нужно осторожно, чтобы не потерять эти шедевры".

В столичном метро запустили кампанию "Азбука украинского наива". Теперь в вагонах появились плакаты с информацией о выдающихся работах этого украинского искусства. Команда проекта собрала работы более 100 художников, среди которых Мария Примаченко, Екатерина Билокур, Анна Собачко-Шостак, Дмитрий Молдованов, Александр Найден и многие другие.