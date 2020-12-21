Показали 180 картин Марии Примаченко

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 27
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 333
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2340
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1881
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1710
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 630
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
16
6
12
5
7
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Стали известны имена тренеров &quot;Голосу країни-11&quot;
Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
Видео
Все видео
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Гэндальф получил прививку от Covid-19
Гэндальф получил прививку от Covid-19
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове
Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1080
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1755
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 882
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5265
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 630
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 14:35

Показали 180 картин Марии Примаченко

  Комментировать
Показали 180 картин Марии Примаченко
Мария Примаченко объединила в своем творчестве рисунок и живопись. Ее "звериная серия" - явление уникальное и не имеет аналогов в отечественном и мировом искусстве. Фантастические звери - это и предостережение, как в полотне "Атомная война, будь проклята она!", и призыв к миру.

21 декабря 2008 года в столичном Музее украинского искусства показали 180 картин народной художницы с Полесья Марии Примаченко.

"Мария попробовала глину поздно, - говорит работник музея. - Потом удивлялась, что не взялась за нее раньше. Расписывала блюда, керамические, деревянные изделия. Рисовала акрилом и смесью красок, которую изобрела сама".

На большом экране показывают фильм о Примаченко. Художница Нелли Юсупова фотографирует картины цифровым фотоаппаратом. Говорит, они вдохновили ее на творчество.

"По рисункам фантастических зверей я сделала серию глиняных зверят. Они подобны тем, которых рисовала Мария".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда россияне говорят об этой войне, они пытаются быть максимально честными - режиссер

Работница музея Елена Шестакова разглядывает картины с птицами и цветами. Говорит, это любимая ее тема.

"1967-го Мария Примаченко подарила мне картину. На ней нарисована розовая птица. В нашем музее хранят 650 ее картин. Я сама их собирала. Ездила к Марии в село. Сама она не любила куда-то выезжать. Раз была на своей выставке в Москве, да еще раз — в Киеве, когда ей вручали Народного художника. Я всегда видела ее за рисунком и удивлялась, как она успевала сколько создать. Ведь в селе нужно и корову выпасть и подоить, и огород посадить, и во дворе порядок навести. В последние годы она мало ходила, перенесла несколько операций на ногах, передвигалась на костылях, но продолжала рисовать".

Шестакова говорит, что Примаченко жила скромно. В ее маленькой хате протекала крыша. Радуется, что Министерство культуры выделило средства, чтобы одеть картины в новые рамки.

"Работы старенькие. Отдельные картины нарисованы синькой, этот цвет выгорел. Самые старые работы —1930-х прошлого века. К ним подпускаем лишь реставраторов, потому что бумага сыплется. Потому работать нужно осторожно, чтобы не потерять эти шедевры".

В столичном метро запустили кампанию "Азбука украинского наива". Теперь в вагонах появились плакаты с информацией о выдающихся работах этого украинского искусства. Команда проекта собрала работы более 100 художников, среди которых Мария Примаченко, Екатерина Билокур, Анна Собачко-Шостак, Дмитрий Молдованов, Александр Найден и многие другие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали 180 картин Марии Примаченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Показали 180 картин Марии Примаченко

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 25930
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 17021
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 10872
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 8253
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 5778
Культура
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
16
 Просмотров: 1935
Назвали дату 28-го Львовского международного BookForum
Назвали дату 28-го Львовского международного BookForum Просмотров: 27
Провал Cyberpunk 2077 обошелся разработчикам в $1 млрд
Провал Cyberpunk 2077 обошелся разработчикам в $1 млрд Просмотров: 405
Зеленский хочет, чтобы в Украине был "Диснейленд"
Зеленский хочет, чтобы в Украине был "Диснейленд" Просмотров: 324
Пол Маккартни выпустил карантинный альбом
Пол Маккартни выпустил карантинный альбом Просмотров: 72
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
2
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
1
Зеленский назвал условия для изменения Конституции
Голосов: 442
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть