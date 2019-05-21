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вторник, 21 мая 2019 12:49

Подборка мэмов из "Игры престолов", над которыми смеется весь мир
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19 мая вышла последняя серия культового сериала "Игра престолов", который снимался 8 лет в 5 странах мира.

Только в Америке последнюю серию 8 сезона посмотрели почти 20 млн фанатов. Она вызвала много обсуждений и бум народного творчества. Количество изображений зашкаливает. Фанаты фильма в соцсетях и на сайтах, посвященных сериалу, создают мемы, связанные с различными персонажами и ситуациями из сериала.

Gazeta.ua собрала коллекцию самых интересных мемов.

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Мемами с "Игры престолов" взорвался интернет после последней серии
Фото: Главком
Мемами с "Игры престолов" взорвался интернет после последней серии
Мемами с "Игры престолов" взорвался интернет после последней серии
Мемами с "Игры престолов" взорвался интернет после последней серии
Мемами с "Игры престолов" взорвался интернет после последней серии

Китайская телекоммуникационная компания не показала завершающую серию из "Игры престолов" через торговую войну между Пекином и Вашингтоном.

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