Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец

Автор: Валентин Кузан Современная бандура открыта для экспериментов - говорит арт-директор группы "Шпилястые коб зари" Оксана Боровец

Современная бандура далека от своей старосветской прародительницей и имеет гораздо больший спектр возможностей - рассказывает арт-директор группы "Шпилястые кобзари" Оксана Боровец.

"Не стоит говорить: если ты бандурист, не имеешь права играть рок. И наоборот:" Если ты играешь только старосветское, ты ничего не стоишь". На нашем фестивале мы вмонтировали в бандуру файеры, и из нее вылетал огонь. Или цепляем светодиодную ленту : когда бандурист играет, она светится. С одной стороны, это вроде профанация. А с другой - это выход за определенные рамки и возможность показать другой аудитории, что это - круто.

О современной бандуре и ее возможностях Оксана Боровец рассказала в интервью Gazeta.ua.

Бандура меня в свое время очень пленила своим спектром возможностей. Ее можно развивать как угодно: нет никаких правил и ограничений. Это такой большой соблазн - что ты можешь сделать что угодно. В прошлом году мы начали фестиваль Bandura Music Days, и я там придумала выборы народного инструмента. Там висели инструменты - черниговская бандура, львовская, старосветская, торбан, и у каждого был плеер. Посетители могли послушать, как звучит каждый из этих инструментов. Там были бюллетени. Напротив инструмента, который больше всего понравился, надо было поставить крестик и бросить в бюллетень. Затем мы посчитали и определили, что зрителям фестиваля больше всего понравилась классическая черниговская бандура. Эта интерактивная форма - лучший способ заинтересовать сложным исторический материалом. В ней нет принуждения и насилия.

Бандура раньше казалась довольно узким инструментом ...

Который подходит только кобзарю с усами. А ребятам в "Шпилястых кобзарях" по 30 лет. Я не скажу, что это новая украинская музыка. Новой украинской музыки сейчас очень много в другом звучании. Но именно в сфере бандурного искусства это действительно что-то очень новое и легкое.

Бандура имеет юолее широкий спектр возможностей чем гитара?

Конечно. Как минимум потому, что в бандуры 65 струн, а в гитары 7.

Однако бандуру не так легко носить.

Зато можно иметь хорошую физическую форму. Недавно я выделила 10 причин быть бандуристом. Одна из них - это всегда быть в хорошей физической форме. Если носить с собой 12 килограммов - будут красивые накачанные руки.

Где вы гастролируете?

Уже были где-то в 20 странах.

Как воспринимают бандуру иностранцы?

Для них это чудо. Главное, что и в Украине это тоже чудо. Хотя независимости уже 28 лет. Все равно у многих людей перед глазами клише: трио бандуристок или седой дед с бандурой. И поэтому, когда ребята играют украинскую песню, но в новой обработке, это легкое прочтение, оно неагрессивное. И в нем нет ничего трудного или жесткой электронщины. Это позволяет слушать очень широкой аудитории. На концертах "Шпилястых" люди от трех лет до 93-ех. Музыка настолько приятна и легка в потреблении. Старшие люди знают основу, на которой это сделано, а младшие просто любят это слушать На концертах "Шпилястых" люди от трех лет до 93-ех. Музыка настолько приятна и легка в потреблении. Старшие люди знают основу, на которой это сделано, а младшие просто любят это слушать. Приходят бабушки с внуками, родители с детьми, молодые пары и люди среднего возраста. Это очень хорошо. Говорят, знай свой сегмент. Когда мы начали его изучать, поняли, что у нас нет одного сегмента. Эта аудитория широкая и не ограничивается только теми людьми, которые любят бандуру. Очень часто эту музыку слушают те, кто до сих пор вообще не слышал, как звучит бандура. Это очень крутое звучание - аутентичное. Очень мало инструментов мира могут стать наравне с бандурой.

Как бы вы описали звучание бандуры?

Невеселое, минорное - очень специфическое. Как украинская душа. Оно сразу погружает человека в медитацию, уход в себя. Есть гипотеза, что бандурная музыка лечит, что звучание бандуры очень благоприятно влияет на самочувствие человека. Это очень медитативная музыка. Хотя я сама не музыкант, но некоторые песни я слышала на бандуре уже тысячи раз, и они мне не надоедают. Это звучание, которое легко входит, с вибрациями. Есть гипотеза, что бандурная музыка лечит, что звучание бандуры очень благоприятно влияет на самочувствие человека. Это очень медитативная музыка

В подземном переходе на Майдане Независимости постоянно играют шестеро ребят. Послушать их останавливаются совсем разные люди.

Это ученики Стритивского колледжа, который был в прошлом году на грани закрытия. Для того, чтобы его не закрыли, мы целый год работали. Не скажу, что достигли супер успеха, но в прошлом году там было два ученика, в этом году семь. Его ждут изменения, его будут присоединять для повышения аккредитации. На это есть причины: колледжы не могут существовать самостоятельно. Им надо либо повышать аккредитацию, либо становиться лицеями.

На грани закрытия колледж был из-за недобора учеников?

Да. Этому колледжа уже 25 лет. Он изначально не был рассчитан на большое количество людей. Там всего могут учиться до 60 учеников. Бандура - эксклюзивный инструмент. Хотя в консерватории и в музыкальном училище Глиэра много бандуристов, но в целом это такой факультет, на котором не могут учиться три тысячи человек. Но все равно должны быть люди, которые хотят учиться. Мы это видим на концертах - как дети реагируют. Когда "Шпилястые" выступают на каких-то конкурсах для бандуристов, дети просто пищат - настолько увлечены ими. Это такой образец - когда человек может играть то, что ему хочется.

Расскажите о проекте "Бандура стайл"?

Этот проект призван популяризировать бандуру как таковую. Не только с помощью "Шпилястых", но и в других сферах. Календарики, наклейки с бандурой - это круто. Устраиваем концерты в сотрудничестве с другими артистами. Песню Джамалы "1944" мы сыграли на бандуре, дудуке и барабанах. Таков был инстрементальний кавер. Или просто обыграем какие-то известные песни в разном составе музыкантов. В рамках проекта ведем фестиваль "Bandura music days". Его цель - популяризация бандуры как бренда современной украинской культуры. Автор: Валентин Кузан Мы верим, что бандура - это яркий символ, который можно очень легко идентифицировать с собой. Покажи бандуру украинцу - он сразу ее узнает. Важно, чтобы бандура ассоциировалась с современной музыкой, а не с чем-то архаичным. Современную бандуру, академическую, придумали в 1960-е годы, когда в Японии синтезаторы делали. Это совершенно новый инструмент. На ней не играли казаки, с ней не ходили певцы, и поэтому не стоит ее воспринимать как нечто старинное

Как вы относитесь к убеждениям некоторых бандуристов кобзарского цеха, что женщине прикасаться к инструменту нельзя?

Это старосветская бандура. Это тот инструмент, на котором нельзя играть каверы или современную музыку. Его назначение - воспроизводить старосветскую музыку: канты, псалмы, думы. А современная бандура, академическая, которую придумали в 1960-е годы, когда в Японии синтезаторы делали. Это совершенно новый инструмент. На ней не играли казаки, с ней не ходили певцы, и поэтому не стоит ее воспринимать как нечто старинное. Это совершенно новый вид инструмента. Можно сказать, что это внучка старой бандуры. Это форма ее эволюции. Вот на ней можно делать все что угодно. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские бандуристы спели в британском пабе народную песню Люди, которые занимаются старосветской музыкой, - реконструкторы. Их задача - воссоздать так, как играли тогда. Не создавать что-то новое, а сохранить традицию, и это замечательно. Не стоит путать одно и другое. Не стоит говорить: если ты бандурист, не имеешь права играть рок. И наоборот: "Если ты играешь только старосветское, ты ничего не стоит". Наша задача - уважать друг друга и показать многообразие. Автор: Валентин Кузан На нашем фестивале мы монтировали в бандуру файеры, и из нее вылетал огонь. Или цепляем светодиодную ленту: когда бандурист играет, она светится. С одной стороны, это вроде профанация. А с другой - это выход за определенные рамки и возможность показать другой аудитории, что это - круто.

10 причин стать бандуристом 1. Уникальность Не секрет, что бандуру называют наиболее уникальным украинским музыкальным инструментом. И действительно, неповторимость ее формы, вида и звучания заметно отличает бандуру от других. 2. Терапия звуком Кто держал в руках бандуру, тот знает, что от нее идут определенные звуковые вибрации. Вот именно они очень благоприятно влияют на музыканта и всех, кто слышит бандуру. Поэтому так приятно и полезно медитировать под ее звучание. 3. Физическая форма Постоянно носить бандуру - это вам не дрымбу в карман положить. Поэтому у бандуристов так хорошо подкачаны руки. 4. Развитие мозговой деятельности и внимания К одновременной игры двумя руками добавьте пение - значит, неплохая нагрузка для мозга. 5. Изящество звука и неординарность звучания Даже самые современные музыкальные произведения приобретают иное, особое звучание, когда их исполняют на бандуре. 6. Долголетие Струнные инструменты (особенно такие многострунные) используют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи отрасли бандурного искусства отмечают, что большинство бандуристов живет более 90 лет. 7. Автономия левой руки Профессиональные бандуристы утверждают, что у них она работает не хуже правой. 8. Эксперименты Бандура - один из тех инструментов, возможности которого еще не полностью раскрыты. Поэтому вы можете позволить себе смело экспериментировать. 9. Постоянное внимание На бандуристов обращают внимание гораздо чаще, ведь их не так много, как, например, гитаристов. Да и не только поэтому. Невероятное звучание просто не может оставить никого равнодушным. 10. Колоритность Во всем мире знают, что это именно украинский инструмент. Поэтому где бы вы ни выступали, все будут понимать, кто вы есть.