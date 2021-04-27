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вторник, 27 апреля 2021 21:31

Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме, церемонии и других лауреатах

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Автор: facebook.com
  Американская актриса Фрэнсис Макдорманд (слева) в фильме "Земля кочевников" сыграла женщину, которая в фургоне путешествует по штатами Среднего Запада США. Ленту сняла режиссер Хлоя Чжао (справа). В основу сценария положила книгу "Номадленд. Выжить в Америке XXI века" о пожилых американцах, которые передвигаются по стране в трейлерах в поисках работы
Американская актриса Фрэнсис Макдорманд (слева) в фильме "Земля кочевников" сыграла женщину, которая в фургоне путешествует по штатами Среднего Запада США. Ленту сняла режиссер Хлоя Чжао (справа). В основу сценария положила книгу "Номадленд. Выжить в Америке XXI века" о пожилых американцах, которые передвигаются по стране в трейлерах в поисках работы

Премию "Оскар" за лучший фильм в этом году получила драма "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Также отметили за режиссуру и женскую роль - Фрэнсис МакДорманд.

Работница 60-летняя Ферн потеряла жилье и работу из-за экономического кризиса и закрытия предприятия в промышленном городке Эмпайр в штате Невада. В своем фургоне отправляется в путешествие по Соединенным Штатам. Изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник. Нанимается на временные низкооплачиваемые работы - упаковщицей на складе, уборщицей на стоянке для жилых трейлеров, работницей фастфуд-ресторана, по сюжету.

Всего на 93-й церемонии вручения назвали победителей в 23 номинациях.

О результатах премии "Оскар" и самых интересных лауреатов Gazeta.ua рассказал журналист и сценарист Владислав Недогибченко.

Почему лучшим фильмом назвали "Землю кочевников"?

- Это в хорошем смысле ожидаемая победа. В основной категории были представлены еще приятные, крутые ленты. Но именно "Земля кочевников" предлагает одновременно широту тем, социальную составляющую и тонкие, взвешенные художественные методы для ее раскрытия. Ни один другой претендент не имел такой комбинации.

В фильме сочетается отображения индустриального упадка, экономической рецессии и социальных проблем, актуальных сейчас для любого общества. На фоне глобальных процессов разворачивается история людей, которые в дороге ищут себя и друг друга. Они разрозненные и одинокие, со своими жизненными неурядицами. Однако находят нечто общее среди ничего, буквально посреди поля.

Новые смыслы дают еще один шанс тем, кто потерял работу и уверенность в жизни. Получают ощущение комьюнити в мире, где институты больше не работают, как раньше, а понятие "своего места" размывается. В этом красота "Земли кочевников".

При этом показано без лишнего пафоса и сладости или наоборот - искусственной драматизации. Ключевая особенность в том, что большинство исполнителей в кадре - не актер вовсе, а реальные кочевники.

Также перед нами беспрецедентная история успеха, которая вдохновляет. Хлоя Чжао не только получила "Оскар", а еще до этого была назначена постановщицей следующего большого Супергеройском фильма Marvel - "Вечные". Гражданка КНР, до 15 лет даже не жила в Штатах, снимает там успешное авторское кино и сразу оказывается в режиссерском кресле самой франшизы мира.

Как китайскому режиссеру удалось настолько точно показать американское общество?

- В этом тоже ответ на вопрос, почему наградили "Землю кочевников". Кто бы мог подумать, что гражданка государства с другой стороны планеты будет такой проницательный взгляд на чужое общество? Это неожиданная фишка для людей из разных культур - достичь универсальности мысли и экзистенциальных взглядов.

Думаю, для Хлои Чжао имел значение личный опыт, потому что отец работал в сталелитейной компании. Поэтому она испытывает проблемы работящей человека и постиндустриального общества. Также понимает своих героев, потому что они для нее близки. Говорит, что влечет к аутсайдерам, потому что сама из их числа.

Имел ли 93-й "Оскар" неожиданности, сюрпризы?

- В этом году у меня не было каких-категорических ожиданий относительно определенных номинаций. Кто-то частично неожиданной победу Энтони Хопкинса за роль в драме "Отец". Сыграл пенсионера, страдающего деменцией. Но не потому, что не заслужил - это феноменальная актерская работа. Просто многие ожидали трибьюта Чедвик Боузман, который умер в прошлом году.

Во многих категориях были несколько лент, которые одинаково заслуживают статуэтку. К сожалению, нельзя наградить всех.

Какие фильмы-победители больше всего достойны внимания?

- "Еще по одной" - одна из самых премьер прошлого года. О школьных учителей, которые берутся выпивать ежедневно, чтобы повысить настроение и производительность, стать счастливыми. Думаю, никого не оставит равнодушным. Особенно с такой актуальной в Украине темой.

Мастерски написанная, сыгранная и срежиссированный лента. Должен стать настоящим источником вдохновения для любого отечественного кинематографиста. Напоминает, что истории обычных людей и их проблем лежат на поверхности. И их часто можно подать на экране тонко и сильно.

Продакшн-компания Леонардо Ди Каприо якобы купила права на англоязычный ремейк фильма. Надеюсь, этого не будет.

"Звук металла" - крепкая, эмоциональная картина о барабанщика, который начинает терять слух. Через историю музыканта передает общечеловеческие ценности и чувства. Показывает ситуацию, когда теряешь все, что любишь. Но тебе могут открыться новые смыслы.

Риз Ахмед продемонстрировал чрезвычайную актерскую игру. Жаль, что фильм не получил ни одной крупной творческой награды. Только за монтаж и звук.

"Минари" - персональная жизненная история о семье корейских иммигрантов в еще не разрушенной американский сельской местности 1980-х. Еще одно проявление того, как азиатские кинематографисты в Штатах находят интересные темы для освещения.

Ленту выпустила компания А24, которая нашла золотую нишу делать якобы маленькие истории, в которых всегда есть что-то особенное. Авторское кино, понятное широкой общественности. В каком-то смысле определяет перспективы сегодняшнего кинематографа.

"Мой учитель-осьминог" - странная документальная лента, которая есть на Netflix. Не похожа ни на что, к чему мы привыкли в этой категории. О том, как человек буквально подружилась с осьминогом и увидела в нем новые смыслы.

Какие тенденции наблюдаете на "Оскаре"?

- Возможность посмотреть на привычные нам вещи новым взглядом. Найти свежие контексты и творческие решения там, где якобы все уже сказано и сделано. Это становится реальным благодаря изменению культурного ландшафта и той же репрезентации, о которой часто иронизируют в Украине.

Когда смотришь церемонию и слышишь в оскаровской речах акценты из разных уголков мира - это круто. Потому что благодаря этому рождаются новые смыслы, ставятся новые вопросы в кино.

Последние "Оскара" - во многом о триумфе азиатов, которые в Голливуде нащупали новый художественный контекст. Исследуют социально-экзистенциальные вопросы, понятные всем нациям и гендера.

Я сейчас даже не о победе "Паразитов" Пон Чжун Хо прошлого года. Там внезапный гений фильма делает его исключительным случаем. Плюс это чисто корейская лента стала хитом в мире.

Я о "Землю кочевников" и "Минар". А также о "Американскую фабрику", которая в прошлом году взяла "Оскар" за лучшую документалистику. Рассказывает о том, как закрывается американский завод, и через несколько лет его покупают китайцы. Благодаря этому в Штаты переезжают китайские рабочие, у которых с местными коллегами совершенно разные взгляды на жизнь, амбиции, профессиональную этику. Но именно в этой полярности взглядов они также находят новые смыслы.

На нынешней церемонии доминировали малобюджетные, камерные фильмы с маленькими кассовыми сборами.

- Да, интересная тенденция. Несмотря на это, смотришь и понимаешь: большое кино. А оно не обязательно должно быть супердорогим. Думаю, не только пандемия сыграла роль. Разве что частично. Потому многие из этих лент создавались еще до коронавируса.

"Земля кочевников" - картина с наименьшими кассовым сборам среди всех оскаровской "лучших фильмов" в истории. А ее режиссер теперь работает над одним из финансово ответственных проектов. Это прикольный факт. Показывает какие-то тектонические изменения с точки зрения механизмов и институтов кинопроизводства.

Самая громкая претензия к Американской киноакадемии, по крайней мере в Украине - это упреки касательно конъюнктуры и политизированности.

- Идут от того, что мы просто дикое общество, к сожалению. Это немножко смешно, ведь в нас самих куча политических, гуманитарных проблем. Неудивительно, что многих в Украине волнует, что в Голливуде есть конъюнктурные моменты в вопросе попытки репрезентации различных социальных и других групп.

Нынешний "Оскар" показывает хорошую сторону этого. Люди, на которых не так обращали внимание ранее - рассказывают истории и создают контекст, предлагают другую оптику. Как Хлоя Чжао - лишь вторая женщина, получившая "Оскар" за режиссуру. Классно, когда эта возможность есть. Показывает, что кино талантливое не потому, что конъюнктурное, а потому, что объективно крутое и интересное.

Американская киноакадемия чувствует свою социальную ответственность в выборе лауреатов. Это должно быть универсальное кино, качественное с художественной точки зрения, но которое при этом нарушает важные темы, погружается в актуальные вопросы.

Подобная ответственность также часто встречается в голливудских звезд. Понимают, что их образ жизни, месседжи, политические взгляды, гражданское сознание могут влиять на определенное количество людей.

Церемония награждения в этом году собрала наименьшее количество просмотров за всю историю премии. Почему так?

- В этом году сложно найти другие существенные причины, кроме пандемии. Рейтинги "Оскара" системно падают последние десятилетия. Но на этот раз разница - более чем вдвое. Аудитория трансляции составила 9,8 млн зрителей вместо 23,6 млн прошлого года. Это "заслуга" пандемического мира и того, что многие кинопроцесса застыли.

То, что "Оскар" глобально теряет рейтинги и становится менее популярным - следствие изменений медиаландшафт. У людей появляется новые интересы. Кино становится менее масштабным и массовым, кроме блокбастеров.

Ранее победители премии были общекультурным must see. Даже для тех, кто не сильно интересовался кинематографом. Сейчас эта аудитория частично переключилась на другое. Например, "Оскар" сравнивают с церемонией награждения лучших видеоигр года The Game Awards. В них рейтинг наоборот - ежегодно растет.

Что должна предложить Украина, чтобы попасть на "Оскар"?

- Как показывают триумфаторы из разных стран мира последних лет - требуется умение интересно рассказывать локальные истории, но при этом актуальные для всех.

В "Паразитах" корейцы видят больше смыслов и ссылок, чем мировой зритель. Но ему фильм тоже понятен на фундаментальном уровне.

То же касается "Еще по одной". Подобная картина об украинском учителя вполне возможна. Так, с другими контекстами. Это не будет кино об успешном когда героя Миккельсен, который живет в симпатичном доме. Но все равно легко представить в наших реалиях.

В этих кинематографам нашли нужную киноязык и мастерство. У нас пока глубокие проблемы прежде всего с качеством драматургии. Нет школы. Наше фестивальное кино держится на отдельных талантах и ​​обычно не столь зрительское.

Надо найти в себе силы создавать небанальные, но человеческие истории. Не очень сложные в производстве, но с общечеловеческими ценностями. Выстроить школу, будет учить все это правильно делать.

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Полный список лауреатов нынешнего "Оскара":

Лучший фильм – "Земля кочевников"

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, "Земля кочевников"

Лучший актер – Энтони Хопкинс, "Отец"

Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, "Иуда и Черный мессия"

Лучшая актриса – Френсис Макдорманд, "Земля кочевников"

Лучшая актриса второго плана – Юн Еджон, "Минари"

Лучший полнометражный мультфильм – "Душа"

Лучший короткометражный мультфильм – "Если что-то случится, я люблю вас"

Лучшая операторская работа – Эрик Мессершмидт, "Манк"

Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер, "Отец"

Лучший оригинальный сценарий – Эмеральд Феннел, "Перспективная девушка"

Лучший дизайн костюмов –"Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель осьминог"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Колетт"

Лучший монтаж – "Звук металла"

Лучший иностранный фильм – "Еще по одной"

Лучшие грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучшая музыка – "Душа"

Лучшая песня к фильму – Fight For You, "Иуда и Черный мессия"

Лучшая работа художника – "Манк"

Лучший игровой короткометражный фильм – "Двое далеких незнакомцев"

Лучший звук – "Звук металла"

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет"

Автор: Илья Прокопенко
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