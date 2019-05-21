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вторник, 21 мая 2019 08:10

Почему в Китае не показали заключительную серию "Игры престолов"

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Почему в Китае не показали заключительную серию &quot;Игры престолов&quot;
112 Україна В Китае из-за торговой войны с США не показали заключительную серию "Игры престолов"

Китайская телекоммуникационная компания не показала завершающую серию "Игры престолов" через торговую войну между Пекином и Вашингтоном.

Заключительная серия "Игры престолов" должна была появиться на платформе Tencent Video утром в понедельник, но китайские зрители увидели вместо оповещения о проблемах с каналом передачи, сообщает The Wall Street Journal.

"Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный провайдер контента телеканала НВО в Китае, показала финальную серию культового сериала "Игра престолов" через торговый конфликт между США и КНР", - говорится в сообщении.

Обижены потребители стали требовать вернуть им средства, заплаченные за подписку на Tencent Video, а некоторые угрожали даже удалить свои профили.

В свою очередь представители НПО отметили, что китайские власти запретили Tencent Video транслировать "Игру престолов" из-за спора с Вашингтоном.

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"Игра престолов" не закончится 6 серии. Телеканал HBO покажет еще один фильм через неделю после выхода последнего эпизода популярной саги. Документалка посвящена работе создателей знаменитой саги.

В фильме будет показано, как рождались самые эпичные сцены финального 8 сезона. Также зритель сможет посмотреть интервью с режиссерами, актерами и другими участниками творческой команды.

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