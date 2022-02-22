"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана

Фото: Валериан Антонович

В киевском Доме кино проходит выставка украинских фотографов к годовщине драматических событий Революции Достоинства осени 2013 – зимы 2014 года. Включает авторские фотоработы, охватывающие период событий на Майдане. Это жанровая, репортажная и портретная фотография – эмоционально передает жизнь страны на рубеже эпох, духовный поиск героев, драматические и счастливые страницы современной истории глазами украинских фотографов.

В экспозиции представлены работы Игоря Волосянкина, Валерия Лещинского, Юрия Гармаша, Андрея Дубчака, Константина Совы, Валериана Антоновича (посмертно).

Экспозицию организовали в Центральном Доме Кино.

Gazeta.ua поговорила с куратором экспозиции – фотохудожником Валерием Лещинским.

"Сегодня у нас продолжается борьба за нашу независимость, за Украину. Опять тревожные события - продолжаем бороться с агрессором. Сделали выставку с наиболее эмоциональными фото с Майдана. Показывают силу духа, несут надежду. Я – действующий фотохудожник. Снимал события Революции Достоинства 2014 года.

На Майдане было много людей из Киевской школы фотографии, был директор школы – действующий фотограф Константин Сова. На Майдане мы чередовались. Были непосредственными участниками – бросали камеры и подносили камни, выносили раненых. Как все, так и мы. Меня однажды чуть не взяли в плен. Ребята начали бросать в Беркут камнями – отбили у силовиков. Александр Тимошенко был ранен на Институтской, имеет уникальный архив. Его фото выступают в судах как доказательства.

Сразу в 2014 году я создал проект "Память сердца". Выставили работы фотографов из национального союза фотохудожников, непосредственно участвовавших в Революции Достоинства. Украинские фотографы создавали документальную историческую фотолетопись. Выставку проводим каждый год – выставка стала традиционной. Экспозицию организовали за свой счет", - говорит Лещинский.

Автор: Валериан Антонович На Майдане работали фотографы, снимавшие все события

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Выставку традиционно устраивают в памятные дни трагических событий Революции Достоинства – с 18-20 февраля.

"Это художественная фотография, образная. Подобрали фотографии, которые показывают борьбу опосредованно - символичные. Представлена ​​одна из самых известных и сильных фоторабот Валериана Антоновича - флаг Евромайдана на баррикаде в пламени оранжевого цвета. Наши побратимы стоят на ней в касках - рядом флаг со звездами. Это боевое знамя, но это и флаг Европы. Еще одной особенно эмоциональной фотоработой является кадр с сине-желтым флагом. Один наш побратим с флагом Украины - один против шеренги Беркута.

Автор: Валерий Лещинский Фото с украинским флагом на баррикадах, который выставили во время наступления "Беркута"

Автор: Валерий Лещинский Фотохудожник запечатлел баррикаду, на которой после кровавых событий на Майдане - украинцы написали послание путину

"Были бурные, драматические события - потом были похороны. Впоследствии, через несколько дней побратимы сделали баррикаду, где написали послание Путину. Что можно убить, но отобрать свободу невозможно. Люблю это фото, оно символично.

Также сделал тогда фотографию, где стоят молодые люди , а за ними надпись "Восток и Запад вместе". Это было настоящее единение – единение душ и пожеланий всей Украины", – рассказал фотохудожник.

Автор: Валерий Лещинский Фотохудожник снял влюбленную пару на фоне лозунгов единения всей Украины

Вход свободен в условиях карантинных правил.

В Киеве проходит выставка работ молодых художников "Институализация". Все художники, представленные на выставке, снимают мастерские в киевском институте автоматики, создали работы, связанные с местом. Часть художников использовала материалы. нашедших в институте. Экспозиция проходит в галерее Imagine Point до 26 февраля.