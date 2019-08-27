Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт

29 сентября победитель шоу "Голос Страны - 4" и проекта "Ukrainian Song Project 2019" Игорь Грохоцкий выступит с концертом в Львовской национальной филармонии. Исполнитель выступает под именем Grohotsky.

По словам организатора концерта Петра Луцишина, Игоря Грохоцького во Львове уже назвали украинским Стингом.

В программе певца 23 песни: авторские, украинские хиты и каверы на Muse, Radiohed, George Michel, Coldplay и др.

Начало концерта в 19:00. Билеты уже в продаже. Спрашивайте в кассе филармонии, или заказывайте онлайн на gastroli.ua или lviv.kontramarka.ua.

Игорь Грохоцкий - двукратный чемпион Украины по футболу, бывший игрок киевского "Динамо". Популярность получил после победы в "Голос Страны - 4". Выступал на НСК "Олимпийский" в Киеве и "Металлист" в Харькове в рамках концертного тура "Океана Эльзы". В июне 2016-го представлял Украину на международном вокальном конкурсе в Азербайджане - "Youthvision 2016". Среди конкурсантов из 20 стран одержал победу и гран-при конкурса. 2018 выступал с мини-туром в Лондоне, а в начале 2019-го - в канадском Торонто.

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