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воскресенье, 15 ноября 2020 00:45

По фильму "Мои мысли тихие" создадут туристический маршрут

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По фильму &quot;Мои мысли тихие&quot; создадут туристический маршрут
25-летний музыкант Вадим отправляется в Закарпатье записать голос редкого раховской кряквы, по сюжету "Мои мысли тихие". Воплотил Андрей Лидаговский. Фото: Youtube

Режиссер Антонио Лукич создаст туристический маршрут своего фильма "Мои мысли тихие".

25-летний музыкант Вадим отправляется в Закарпатье записать голос редкого рахивного кряквы. Нужен для видеоигры "Ноев ковчег". По дороге возобновляет отношения с мамой. Женщина не пускает сына на работу в Канаду. Сама же собирается выйти замуж и переехать в Италию, по сюжету.

"Это будет крутой развлекательно-познавательный тур, - говорит Лукич. - Будет сочетать лекции о кино, как все снималось, посещение ключевых мест маршрута наших героев. Он начинается под цветения сакур, и дальше Закарпатье открывается с точки зрения того, как это выглядело в фильме. Мы все будем делать: и в болото лезть, и на дорогу ложиться. Главная задача - конечно же, найти раховского крякву".

По словам Лукича, на будущий тур уже есть около 30 предварительных заявок.

"Мои мысли тихие" вышел в прокат 16 января. Собрал в прокате более 9 млн грн.

Получил Специальную премию жюри на кинофестивале в Карловых-Варах и приз зрительских симпатий на Одесском кинофестивале. Лента также получила "Золотую Дзыгу" в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль" - Ирма Витовская.

Лента станет первым украинским фильмом, который появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe. Релиз планируется осенью 2020-го.

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