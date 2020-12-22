"Пилоты" сняли клип продолжительностью 178 дней

Группа Twenty One Pilots попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный в мире клип. Длится 178 дней. Фото: Instagram

Клип американской группы Twenty One Pilots установил рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сняли самое длинное музыкальное видео в истории. Его продолжительность - 178 дней. Это 4264 часов.

В июне 2020-го группа запустила проект со своими поклонниками. Каждый из них мог записать и загрузить музыкальный ролик на сайт группы. Администраторы регулярно добавляли видео в клип, который не останавливался ни на минуту. Вместилось более 162 тысяч роликов.

Планировали бесконечную трансляцию. Но ее случайно выключил ударник Джош Дан.

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"В течение последних 178 дней поклонники создавали бесконечный музыкальный клип Level of Concern. Мы думали, что это никогда не закончится ", - написали музыканты в Twitter.

Сейчас запись трансляции недоступна. Должна вскоре появиться в сети. Пока доступно только официальное видео Level Of Concern, которое вышло в апреле вместе с премьерой песни.

Прошлый рекорд принадлежал Фарреллу Вильямсу. Записал 24-часовое видео на песню Happy.

К песне Bad Guy американской певицы Билли Айлиш создали первый в истории "бесконечный" клип на YouTube.