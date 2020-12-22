"Пилоты" сняли клип продолжительностью 178 дней

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 5751
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 549
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2502
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2115
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1917
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 657
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
2
16
6
12
5
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Стали известны имена тренеров &quot;Голосу країни-11&quot;
Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"
Видео
Все видео
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 5760
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1197
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1854
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 261
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 00:45

"Пилоты" сняли клип продолжительностью 178 дней

  Комментировать
&quot;Пилоты&quot; сняли клип продолжительностью 178 дней
Группа Twenty One Pilots попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный в мире клип. Длится 178 дней. Фото: Instagram

Клип американской группы Twenty One Pilots установил рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сняли самое длинное музыкальное видео в истории. Его продолжительность - 178 дней. Это 4264 часов.

В июне 2020-го группа запустила проект со своими поклонниками. Каждый из них мог записать и загрузить музыкальный ролик на сайт группы. Администраторы регулярно добавляли видео в клип, который не останавливался ни на минуту. Вместилось более 162 тысяч роликов.

Планировали бесконечную трансляцию. Но ее случайно выключил ударник Джош Дан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах

"В течение последних 178 дней поклонники создавали бесконечный музыкальный клип Level of Concern. Мы думали, что это никогда не закончится ", - написали музыканты в Twitter.

Сейчас запись трансляции недоступна. Должна вскоре появиться в сети. Пока доступно только официальное видео Level Of Concern, которое вышло в апреле вместе с премьерой песни.

Прошлый рекорд принадлежал Фарреллу Вильямсу. Записал 24-часовое видео на песню Happy.

К песне Bad Guy американской певицы Билли Айлиш создали первый в истории "бесконечный" клип на YouTube.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пилоты" сняли клип продолжительностью 178 дней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 14913
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 13275
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 11988
40-летняя певица показала поклонникам грудь
40-летняя певица показала поклонникам грудь
4
 Просмотров: 7200
Расстреляли украинскую разведчицу
Расстреляли украинскую разведчицу
 1 Просмотров: 5823
Культура
Объявили шорт-лист Шевченковской премии
Объявили шорт-лист Шевченковской премии Просмотров: 27
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
2
 Просмотров: 135
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
 Просмотров: 162
Еще один российский актер попал в украинский черный список
Еще один российский актер попал в украинский черный список Просмотров: 846
Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию
Львовскую оперу приняли в европейскую ассоциацию
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны
2
Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 442
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть