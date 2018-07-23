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понедельник, 23 июля 2018 15:42

Pianoбой переграв відомий хіт зі своїм сином

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Pianoбой переграв відомий хіт зі своїм сином
Pianoбой сыграл кавер на Gorillaz с сыном. Фото: ivona.bigmir.net

Украинский музыкант Дмитрий Шуров, который выступает под сценическим именем Pianoбой, сыграл кавер-версию песни Clint Eastwood группы Gorillaz со своим 15-летним сыном Львом Шуровым.

Во время совместного исполнения Дмитрий играл на клавишных и пел припев, а его сын играл на ударных и зачитывал рэп.

Видео в сеть выложила жена Шурова Ольга.

"Вам понятно, как надо готовиться к приезду любимых групп (Gorillaz выступят в Киеве 25 июля - gazeta.ua)? Если кто-то из "горилл" заболеет или напьется, у нас уже подготовлена украинская замена", - написала она.

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Pianoбой выступил на последнем звонке в школе на Львовщине. Ученики Стрыйской школы, куда приехал украинский певец, выиграли всеукраинский конкурс. Его объявил сам Pianoбой после выхода клипа "Все, що тебе не вбиває". Его он посвятил проблеме травли детей в школе.

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