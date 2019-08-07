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среда, 07 августа 2019 21:45

Пианист сыграет в экскурсионном трамвае

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Пианист сыграет в экскурсионном трамвае
Пианист-импровизатор Роман Коляда воспевает Киев с помощью инструментальной фортепианной музыки. Фото: предоставлено Ольгой Стельмашевской

Композитор и пианист-импровизатор Роман Коляда сыграет в киевском экскурсионном трамвае по маршруту Подол-Пуща Водица. Выступление состоится 8 августа в 18:00. Начало на Контрактовой площади, конечная остановка трамваев - продолжительность 2 ч. 30 мин.

Выступление является частью социально-урбанистического проекта "Музыкальный портрет города". Его цель - воспеть Киев в звуках инструментальной фортепианной музыки, сымпровизированой вживую в различных точках столицы. Зафиксировать эту музыку в аудио и видеозаписи. Насытить позитивными вибрациями городское пространство.

"Все началось с того, что я создавал музыкальные портреты реальных людей. Игрой рассказывал, как я их чувствую, - говорит Роман Коляда. - Вдруг подумалось, что город - он тоже живет. Его тоже можно почувствовать. Киев - это не только бетон, кирпич и стекло. В нем живут почти три миллиона. Жители создают многогранную душу города. Не хотел выбирать легкий путь. Поставить инструмент где-то на Майдане Независимости или на Владимирской горке - это было бы красиво, но страшно попсово.

Любой джазовый музыкант вам скажет, что лучшая импровизация та, которая подготовлена ​​заранее. Но я не играю записанные дома ноты. Использую весь свой музыкальный опыт. Перед тем, как садиться за инструмент, уже имею какие-то идеи, потому что не раз гулял, например, по Подолу. Но одну и ту же мелодию можно сыграть как похоронный марш, а можно как веселую польку. Что буду играть в конкретный момент, будет зависеть от публики в трамвае, от погоды, личного настроения. Каким я увижу Киев в этот день - живописным или загаженным".

Смотреть онлайн-трансляцию можно будет на странице проекта в Facebook.

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Роман Коляда - композитор, пианист-импровизатор, журналист, радио- и телеведущий. Является автором семи альбомов авторской фортепианной музыки и пяти сборников стихов. Родился в 1976 году в Киеве.

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