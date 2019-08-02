"ДахаБраха" даст бесплатный концерт

В Киеве пройдет фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage Фото: 24

С 16 по 26 августа в Киеве состоится фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

Программа охватывает визуальное искусство, показы украинского кино, театрализованные экскурсии и интерактивные активности для детей, людей пожилого возраста, цикл бесед под ясенем с культурными деятелями. Но основа фестиваля - музыка.

Музыкальная программа охватывает более 25 концертов. Она разделена на два потока: ежедневно в 18:00 стартует программа "Площади и холмы", в 21:00 - "Птицы и цветы".

Украинская программа фестиваля будет содержать концерт этно-группы "ДахаБраха", концерт "ТЕЛЬНЮК: Сестры" в сопровождении Национального президентского оркестра Украины и выступление пианиста Евгения Громова.

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Среди электронных групп этом году на фестивале выступят Ptakh_Jung, Dz'ob и "Сон Совы".

Шведский художественный коллектив MELO представит сразу 3 события. Это - интерактивные программы для детей и для детей с аутизмом на основе представления SPARA. Еще одна - хореографический воркшоп для людей пожилого возраста.

Организаторы фестиваля позиционируют его как подарок городу,потому вход на все события свободный. Нужно будет оплатили только за входной билет на территорию "Софии Киевской" и музея "Золотые Ворота". Это - 50 гривен.

28-29 июня в Измаиле Одесской области прошел 6-й международный фестиваль "Дунайская сечь". За 2 дня на нем выступило 18 групп и Национальный академический оркестр народных инструментов Украины.