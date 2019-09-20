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пятница, 20 сентября 2019 13:05

Пианист из Нью-Йорка написал музыку к украинскому фильму

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Пианист из Нью-Йорка написал музыку к украинскому фильму
Пианист из Нью-Йорка написал музыку к украинскому фильму

Украинский режиссер Александр Образ представил короткометражный фильм "Пластиковый стаканчик".

Музыку к ленте написал джазовый пианист и композитор Фима Чупахин. С 2013-го бывший харьковчанин живет в Нью-Йорке.

"Пластиковый стаканчик" длится менее 4 минут. За сутки видео посмотрели почти 2 тысячи пользователей на YouTube. Рассказывает об отношениях нескольких поколений семьи. Сюжет является осовремененной версии сказки "Старый дед и внучек" немецких классиков братьев Гримм.

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Ефим Чупахин создал музыку к фильму "Дикое поле" по книге Сергея Жадана "Ворошиловград". Сотрудничал с Бабкиным, Джамалой, Скрябиным, Вакарчуком, группами Pur: Pur и SunSay.
Александр Образ - 36-летний украинский режиссер, клипмейкер и композитор. Основатель проекта "Obraz". Снял "Пластиковый стаканчик" за 1 день.

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