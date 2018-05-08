Певица умерла после возвращения на сцену

Бельгийская певица Моран записала 13 дисков. За 5 дней до смерти дала свой последний концерт. Фото: ВВС

Бельгийская певица 57-летняя Клодин Люйпертс, которая выступала под псевдонимом Моран, умерла 8 мая в Брюсселе. Мертвой ее нашли в собственной квартире. Причины пока неизвестны.

В 2016 году певица оставила сцену из-за проблем с голосовыми связками. За 5 дней до смерти дала свой первый концерт после 2-летнего перерыва, сообщает ВВС. С 2019-го планировала отправиться в гастрольное турне.

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Клодин Люйпертс родилась в бельгийском городе Иксель. Ее мать была пианисткой, отец - директором местной консерватории. Петь Клодин начала в подростковом возрасте. После окончания школы работала бэк-вокалисткой в ​​кафе и ресторанах. Стала известной в 1986 году, когда выпустила свой первый альбом. Всего записала 13 дисков.

В Соединенных Штатах Америки скончался известный саксофонист Чарльз Невилл. Ему было 79 лет. Боролся с раком поджелудочной железы, который обнаружили в ноябре 2017 года.