Певица оставила образ псевдо-девственницы

13 мая 2000 года американская певица Бритни Спирс в третий раз возглавила британский хит-парад с песней Oops ... I Did It Again.

До 2015-го сингл разошелся в полмиллиона экземпляров. В некоторых странах был признан платиновым.

"Эта песня стала финальным аккордом эпохи подростковой поп-музыки и прощанием с золотыми годами звукозаписывающей индустрии.

Важно понимать, что это была за эпоха. Только несколько месяцев, как закончились 1990-е. Президентом был Билл Клинтон. Безработица была на самом низком показателе с конца 1960-х. На телевидении начали показывать реалити-шоу. В кинотеатрах по сборам лидировал "Гладиатор" Ридли Скотта. В сериале "Друзья" Чендлер сделал предложение Монике. Скоро появятся соцсети и первый айфон. В чарте Billboard первые строчки занимали бойз-бенды "NSync и Backstreet Boys, группа Destiny's Child, певцы Энрике Иглесиас, Рики Мартин, Эминем, певица Кристина Агилера. Но королевой над всеми была псевдо-девственница Бритни Спирс. Американцы с благодарностью позволяют себя обманывать и хотят верить в то, во что хотят верить. Благодаря предыдущим хитам I'm a Slave 4 U и Toxic Бритни оставалась важной для поп-культуры. Но скоро ее творчество будет омрачено слухами о проблемах с психическим здоровьем и законом.

Визуализация в клипах американской мечты должна была быть масштабной, чтобы выделиться. На клип Oops! ... I Did It Again выделили $150 тыс., поэтому с этим проблем не было. Сюжет прост: блондинка танцует в вишневом латексном комбинезоне, хочет встретить горячего космонавта. Межзвездная сказочка, но показанная с сексуальным подтекстом.

Хотя "Титаник" вышел в 1997 году, люди до сих пор фанатели от него. Поэтому в клипе есть отсылки к ленте - Бритни Спирс получает драгоценность, похожую на "Сердце океана". Да и сам диалог полностью является отсылкой", - говорится на The Ringer.

Автор: Elle Американская певица Бритни Спирс снялась в клипе на свою песню Oops ... I Did It Again в красном латексном комбинезоне.

Клип снял Найджел Дик, который до этого сотрудничал с Guns N 'Roses и Oasis. Красный латексный костюм за одну ночь создал Майкл Буш. Идея вообще пришла за две минуты, в последний момент. Он работал над образами для концертного тура Бритни Спирс.

"В латексе очень сильно потеешь. А Бритни надо было танцевать весь день. Я переживал, чтобы она не потеряла сознание, - говорит для Vogue стилист клипа Эсти Стенли. - После первого дубля я расстегнул ей молнию. Из нее вылилось будто ведро воды. Это был очень тяжелый день".

Эсти Стенли работала стилистом группы NSYNC. Из-за этого ходили слухи, что ее включили в Oops ... I Did It Again по знакомству, потому что участник NSYNC Джастин Тимберлейк тогда встречался с Бритни Спирс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Здесь нет больших задниц" - Алина Паш выпустила клип

Сейчас 38-летняя Бритни Спирс через суд пытается лишить отца, Джейми Спирса, опекунства. Она отказывается продолжать карьеру, пока тот ее контролирует. По словам адвоката певицы, у нее нет "рабочих отношений" с отцом, к тому же они не общались "в течение длительного времени". Сам отец утверждает, что Бритни Спирс страдает деменцией. Журналисты такие доводы считают странными, поскольку ранее о якобы заболевании известно не было. Также СМИ отмечают тот факт, что в США только 5% людей в возрасте до 65 лет страдают этим расстройством.