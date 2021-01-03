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понедельник, 04 января 2021 00:45

Песня ONUKA появилась в культовой игре

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Песня ONUKA появилась в культовой игре
Песня Zenit группы ONUKA появилась в культовой танцевальной игре Just Dance. В треке, который вышел летом 2019 года, можно услышать множество народных инструментов: цимбалы, бандуры, дрымбу, трембиту. Фото: Instagram

Украинская этно-электронная группа Onuka (солистка Ната Жижченко) поделилась одним из лучших событий года.

Песня Zenit появилась в культовой танцевальной игре Just Dance. В нее играют около 5 миллионов человек по всему миру. "Таким образом, автоматически Ubisoft зачислили трек в список лучших и самых популярных песен 2020 года", - пишут музыканты в Facebook.

Сингл входит во второй студийный альбом "MOZAИKA". В клипе Zenit использовали роскошные праздничные этнические наряды и массивные головные уборы на разных живописных локациях Украины.

"Я надеюсь, благодаря Zenit люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и трудности, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы предпочитаем видеть", - говорит Ната Жижченко. - Zenit несет важный месседж - не только восхищаться пространствами природы, но и экономно относиться к ее ресурсам. Костюмы, над которыми работала стилист Леся Патока, создали из 15 мешков одежды, которые удалось найти на столичных секонд-хендах".

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Onuka выпустила самый интимный трек в дискографии за все шесть лет существования группы.

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