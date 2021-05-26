Песня Go_A возглавила рейтинг мировых трендов Spotify

Об этом музыканты сообщили в Facebook. Фото: Reuters

Песня Shum, с которой украинская группа Go_A выступала на международном песенном конкурсе Евровидение, заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify.

Об этом музыканты электро-фолк-группы сообщили в Facebook.

"Топ-1 в Spotify. Shum вышел на первое место в рейтинге мировых трендов! Продолжаем шуметь", - говорится в посте.

Spotify - сервис, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.

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На Евровидении Украину представляла группа Go_A, которая заняла пятое место в международном песенном конкурсе. Ее песню Shum также перевели на язык жестов. Трек адаптировала переводчица Марьяна Люханова. Исполнила - Екатерина Заботкина.