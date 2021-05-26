Песня Go_A возглавила рейтинг мировых трендов Spotify

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 288
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 459
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 486
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 324
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Просмотров: 927
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1341
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 261
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 414
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1360
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
5
25
5
6
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Видео
Все видео
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера
Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера
Украинский фантастический детектив получил дату премьеры - трейлер
Украинский фантастический детектив получил дату премьеры - трейлер
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 171
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1674
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 99
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 09:48

Песня Go_A возглавила рейтинг мировых трендов Spotify

  Комментировать
Песня Go_A возглавила рейтинг мировых трендов Spotify
Об этом музыканты сообщили в Facebook. Фото: Reuters

Песня Shum, с которой украинская группа Go_A выступала на международном песенном конкурсе Евровидение, заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify.

Об этом музыканты электро-фолк-группы сообщили в Facebook.

"Топ-1 в Spotify. Shum вышел на первое место в рейтинге мировых трендов! Продолжаем шуметь", - говорится в посте.

Spotify - сервис, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наделали шума: выступление Go_A на Евровидении просмотрели более 6 млн раз

На Евровидении Украину представляла группа Go_A, которая заняла пятое место в международном песенном конкурсе. Ее песню Shum также перевели на язык жестов. Трек адаптировала переводчица Марьяна Люханова. Исполнила - Екатерина Заботкина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Песня Go_A возглавила рейтинг мировых трендов Spotify». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

Подготовили фундамент аннексии: депутаты разрешили русский язык

Начался бой за Донецкий аэропорт

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 20450
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 8749
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 5715
&quot;Надо остановить все авиасообщения&quot; - посольство Беларуси забросали самолетиками
"Надо остановить все авиасообщения" - посольство Беларуси забросали самолетиками Просмотров: 3996
Какой фотографы видели послевоенную Европу
Какой фотографы видели послевоенную Европу
22
 Просмотров: 3519
Культура
Национальную кинопремию вручат в пятый раз
Национальную кинопремию вручат в пятый раз Просмотров: 36
Меладзе берет ностальгией - арт-обозревательница о скандальном анонсе Atlas Weekend
Меладзе берет ностальгией - арт-обозревательница о скандальном анонсе Atlas Weekend Просмотров: 261
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" Просмотров: 180
Решили дать заработать оккупанту? - анонс выступления Меладзе в Киеве возмутил соцсети
Решили дать заработать оккупанту? - анонс выступления Меладзе в Киеве возмутил соцсети
 Просмотров: 576
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
1
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
1
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы
Голосов: 123
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть