Наделали шума: выступление Go_A на Евровидении просмотрели более 6 млн раз

За четыре дня видео с живого выступления украинской группы Go_A в полуфинале конкурса Евровидение собрало 6,7 млн просмотров на Youtube.

Это ощутимо превышает среднестатистические просмотры конкурсных выступлений, которые обычно составляют около 500 тыс.

Выступления стран, которым букмекеры прогнозируют первую тройку, собрали чуть более 1 млн просмотров каждое. Украину же опережает лишь видео с выступления представительницы России, у которой сейчас 9,1 млн просмотров. Однако высоких позиций в финале российской певице Manizha букмекеры не прогнозируют.

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По результатам голосования зрителей и жюри, после второго полуфинала в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Во время первого - конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Организаторы конкурса также объявили порядок выступления конкурсантов, попавших в финал. Он состоится сегодня, 22 мая.