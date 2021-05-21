Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021

Букмекеры продолжают делать прогнозы и ставки на победителя Евровидения-2021.

После второго полуфинала песенного конкурса лидером остается Италия, говорится на официальном сайте Евровидения. На второе место поднялась Франция, подвинув Мальту.

На четвертом месте - Украина, далее оказалась Швейцария.

Шестое место сохранила Исландия, а вот Финляндия после вчерашнего выступления опустилась на седьмую строчку.

В топ-10 вошли также Португалия, Сан-Марино и Болгария.

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По результатам голосования зрителей и жюри, после второго полуфинала в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Во время первого - конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Организаторы конкурса также объявили порядок выступления конкурсантов, попавших в финал. Он состоится 22 мая.