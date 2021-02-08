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понедельник, 08 февраля 2021 17:25

Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат

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Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Фильм "Дэвид Боуи: История человека со звезд" будут показывать в украинских кинотеатрах с 11 февраля. Лента совместного производства Великобритании и Канады расскажет о пути музыканта к признанию. Фото: Arthouse Traffic

Биографическая драма "Дэвид Боуи: История человека со звезд" выйдет в украинский прокат 11 февраля. Рассказывает о путешествии Дэвида Боуи в США в 1971 году. Стала переломным моментом в карьере британского музыканта.

24-летний певец оставляет беременную жену. Едет в первый тур в Штаты, чтобы продвигать 3-й студийный альбом The Man Who Sold The World. Из-за бюрократических неувязок не имеет возможности выступать. Знакомится с диджеями, исполняет каверы на частных встречах. Продажи падают. Деньги заканчиваются. Одновременно пытается найти себя. Создает альтер-эго Ziggy Stardust - космического пришельца-рокера, по сюжету.

Фильм снял британский режиссер Гэбриел Рэндж. Главную роль сыграл актер и музыкант Джонни Флинн. Первую жену Боуи, Анджелу, сыграла Джена Мэлоун.

Съемки проходили в США и Канаде в июле-сентябре 2019-го.

"История человека со звезд" - первый байопик о Дэвиде Боуи. Его семья не поддержала проект и не дала разрешение на использование хитов артиста. Вместо этого в кадре звучат каверы, который в тот период исполнял Боуи. В частности, I Wish You Would от The Yardbirds и My Death Жака Бреля.

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Дэвида Боуи считают основателем глэм-рока. Его альбомы разошлись тиражом около 140 миллионов копий. Был награжден 6-ю премиями "Грэмми". Умер в 2016-м в возрасте 69 лет от рака. За 3 дня до смерти выпустил альбом Blackstar и видеоклип Lazarus.

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