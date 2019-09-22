"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселлер

Фото: Валерий Шмаков

Армянская писательница 50-летняя Мариам Петросян в рамках 26 Book Forum представила украинский перевод своей книги "Дом, в котором ..."

Это эпическая взрослая сказка. Сюжет разворачивается в центре для детей с инвалидностью, в котором они существуют в полной изоляции от окружающего мира. У них нет имен - только прозвища. Нет социальных норм, только собственные законы и иерархия. О доме ходит множество легенд. Он является отдельным персонажем, влиятельным и глубоким. Это целая Вселенная.

Книга стала бестселлером. Ее выдали на итальянском, венгерском, английском, французском, польском, испанском. На украинском языке книга вишла в переводе Марианны Кияновской в ​​издательстве "#книголав" 2019-го. Получила множество международных наград. Корреспонденты Gazeta.ua присутствовали на презентации книги вместе с автором и переводчицей.

Не знаю, откуда это все взялось, и как все получилось. Писала разные истории, которые потом легли в начало, середину и конец романа. Первая версия вышла отвратительная. Ужасно написана. Это должно поддержать всех, кто пытается писать. Потому что вдохновляют красивые, хорошо выполнены книги, хоть вызывают неуверенность

у молодых авторах. А вот читаешь сплошной ужас - понимаешь, что можешь лучше. Играла с ним с 17 лет. В какой-то момент, текст появился сам собой. Мне оставалось его только сократить. Потому рукопись выглядела как многотомник, собрание радянської энциклопедии. Выбрасывала все, что было жалко и все, что было не жалко. И все же, критики жаловались, что книга вышла рыхлой. Но я там оставила все, что люблю. Поэтому такие слова меня не печалят.

Как книга попала к издателям?

В этом замешана моя хорошая подруга. Она работала в доме-интернате. Я дала ей почитать рукопись. Ее мнение было авторитетным, потому что только она могла исправить меня, если атмосфера не соответствовала действительности. И вот из-за ее сына, а также через друга сына, через подругу младшего брата друга сына это все дошло в редакцию "Лайф Бук" в Москве. Я до сих пор не верю, что это моя книжка. Даже после того, как она вышла в двух переизданиях и в переводах.

Книгу писали от имени нескольких героев. Который был вам в ближайшее? Откуда они к вам приходили? Какие тексты, музыка и фильмы помогли создать такой мир?

Не могу сказать, кто ближе, потому что все герои книги - я. Хотя легче всего было писать от имени "Слепого". Потому что от его имени ничего не надо было писать. Его история рассказана от третьего лица, а не от первого, как обычно писалось от других героев. Меня вдохновлял роман Уильяма Фолкнера "Свет в августе". Это были и люди, которых встречала случайно в жизни. Например рыжий парень в поезде, у которого не было рук. Он пытался есть арбуз. Или например младший брат моей одноклассницы, слепой от рождения. Очень радовался, когда его сестра бросала ему в комнате мяч, а он пытался ловить. Один из российских критиков очень удачно разгромил мою книгу. Он заметил, что кусок книги будто переписан с Брэдбери. Мне понравилась манера письма и я ее использовала для той части. Лучше всего такие моменты замечал переводчик на английский Юрий Мачкасов. Он улавливал то, что я уже забыла. Сказал мне "видно, что мы одни книги читила в детстве".

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"Известен ли вам фильм,"Бегущий по лезвию"? Именно оттуда я черпала атмосферу, когда переводила на украинский", - спросила переводчица Марьяна Кияновская.

То есть "Мечтают ли андроиды об электрических овец" Филп Дика? Это мой любимый автор. Мне жаль, что я не могу прочитать книгу во всех переводах. Она становится многогранной, и каждый вносит в нее что-то свое. И это не всегда плохо. Были такие, которые говорили что это ужасно трагическая книга, и им было сложно читать текст. Имилия Гуверчетти, итальянская переводчица написала моим агентам, что она очень смеялась читая. Убеждена, что все юмор, который был в книге она воспроизвела. Но есть и подозрения, что она его воспроизвела и там, где его не было. Интересно было взглянуть бы на венгерский перевод. Все вопросы в письмах переводчика начинались с "Правильно ли я понял, что ..?" А дальше шел совсем непонятный вывод. Получала один такой вопрос на 50 страниц текста. А сколько раз он меня не спросил будучи уверен, что все понял правильно? Поэтому мне кажется, что где-то в мире существует полностью абсурдная версия моей книги. Автор: Валерий Шмаков "Дом, в котором" стал бестселлером. Его перевели на 10 языков.

Книга - как бегство от реального мира. Какова ее цель и для кого вы ее писали?

Я все детство только и то делала, что убегала. И сейчас мне иногда хочется окунуться в мир иной, спрятаться от реального, отдохнуть и с новыми силами вернуться к обыденности. Это позволяет пережить быт. Было бы скучно, грустно и безнадежно жить только здесь и сейчас. Книгу называют подростковой. Но, прежде всего, я писала ее для взрослых.

В сети книга вызвали бурную отдачу. Арты, фанфики, ролевые игры. Хотели бы, чтобы ее экранизировали? Будет ли ее продолжение?

Книга живет бурной жизнью и без меня. Я перечитывала фанфики. Некоторые были действительно прикольные, некоторые - плохие. Режиссер французского театра просил у меня разрешения на театральную постановку. Согласилась. В сети гуляет немало фанарта - комиксов и картинок, нарисованных читателями. Я не против любой визуализации кроме экранизации. Она навязывает читателю определенный образ героя, замыкает его только в этих рамках и не дает простора для воображения. Продолжения конечно не будет. Я уже все сказала на эту тему.

В рамках 26 Book Forum "Видавництво" перезнтувало украинский перевод американского писателя Патрика Несса "Зов Монстра" и "Нож, которого отпустишь".