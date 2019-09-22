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понедельник, 23 сентября 2019 21:15

"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселлер
9

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Армянская авторка представила свою книгу на Book Forum.
Фото: Валерий Шмаков
Армянская авторка представила свою книгу на Book Forum.
Армянская авторка представила свою книгу на Book Forum.
Армянская авторка представила свою книгу на Book Forum.
Армянская авторка представила свою книгу на Book Forum.

Армянская писательница 50-летняя Мариам Петросян в рамках 26 Book Forum представила украинский перевод своей книги "Дом, в котором ..."

Это эпическая взрослая сказка. Сюжет разворачивается в центре для детей с инвалидностью, в котором они существуют в полной изоляции от окружающего мира. У них нет имен - только прозвища. Нет социальных норм, только собственные законы и иерархия. О доме ходит множество легенд. Он является отдельным персонажем, влиятельным и глубоким. Это целая Вселенная.

Книга стала бестселлером. Ее выдали на итальянском, венгерском, английском, французском, польском, испанском. На украинском языке книга вишла в переводе Марианны Кияновской в ​​издательстве "#книголав" 2019-го. Получила множество международных наград. Корреспонденты Gazeta.ua присутствовали на презентации книги вместе с автором и переводчицей.

Не знаю, откуда это все взялось, и как все получилось. Писала разные истории, которые потом легли в начало, середину и конец романа. Первая версия вышла отвратительная. Ужасно написана. Это должно поддержать всех, кто пытается писать. Потому что вдохновляют красивые, хорошо выполнены книги, хоть вызывают неуверенность
у молодых авторах. А вот читаешь сплошной ужас - понимаешь, что можешь лучше. Играла с ним с 17 лет. В какой-то момент, текст появился сам собой. Мне оставалось его только сократить. Потому рукопись выглядела как многотомник, собрание радянської энциклопедии. Выбрасывала все, что было жалко и все, что было не жалко. И все же, критики жаловались, что книга вышла рыхлой. Но я там оставила все, что люблю. Поэтому такие слова меня не печалят.

Как книга попала к издателям?

В этом замешана моя хорошая подруга. Она работала в доме-интернате. Я дала ей почитать рукопись. Ее мнение было авторитетным, потому что только она могла исправить меня, если атмосфера не соответствовала действительности. И вот из-за ее сына, а также через друга сына, через подругу младшего брата друга сына это все дошло в редакцию "Лайф Бук" в Москве. Я до сих пор не верю, что это моя книжка. Даже после того, как она вышла в двух переизданиях и в переводах.

Книгу писали от имени нескольких героев. Который был вам в ближайшее? Откуда они к вам приходили? Какие тексты, музыка и фильмы помогли создать такой мир?

Не могу сказать, кто ближе, потому что все герои книги - я. Хотя легче всего было писать от имени "Слепого". Потому что от его имени ничего не надо было писать. Его история рассказана от третьего лица, а не от первого, как обычно писалось от других героев. Меня вдохновлял роман Уильяма Фолкнера "Свет в августе". Это были и люди, которых встречала случайно в жизни. Например рыжий парень в поезде, у которого не было рук. Он пытался есть арбуз. Или например младший брат моей одноклассницы, слепой от рождения. Очень радовался, когда его сестра бросала ему в комнате мяч, а он пытался ловить. Один из российских критиков очень удачно разгромил мою книгу. Он заметил, что кусок книги будто переписан с Брэдбери. Мне понравилась манера письма и я ее использовала для той части.

Лучше всего такие моменты замечал переводчик на английский Юрий Мачкасов. Он улавливал то, что я уже забыла. Сказал мне "видно, что мы одни книги читила в детстве".

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"Известен ли вам фильм,"Бегущий по лезвию"? Именно оттуда я черпала атмосферу, когда переводила на украинский", - спросила переводчица Марьяна Кияновская.

То есть "Мечтают ли андроиды об электрических овец" Филп Дика? Это мой любимый автор. Мне жаль, что я не могу прочитать книгу во всех переводах. Она становится многогранной, и каждый вносит в нее что-то свое. И это не всегда плохо. Были такие, которые говорили что это ужасно трагическая книга, и им было сложно читать текст. Имилия Гуверчетти, итальянская переводчица написала моим агентам, что она очень смеялась читая. Убеждена, что все юмор, который был в книге она воспроизвела. Но есть и подозрения, что она его воспроизвела и там, где его не было. Интересно было взглянуть бы на венгерский перевод. Все вопросы в письмах переводчика начинались с "Правильно ли я понял, что ..?" А дальше шел совсем непонятный вывод. Получала один такой вопрос на 50 страниц текста. А сколько раз он меня не спросил будучи уверен, что все понял правильно? Поэтому мне кажется, что где-то в мире существует полностью абсурдная версия моей книги.

Автор: Валерий Шмаков
  "Дом, в котором" стал бестселлером. Его перевели на 10 языков.
"Дом, в котором" стал бестселлером. Его перевели на 10 языков.

Книга - как бегство от реального мира. Какова ее цель и для кого вы ее писали?

Я все детство только и то делала, что убегала. И сейчас мне иногда хочется окунуться в мир иной, спрятаться от реального, отдохнуть и с новыми силами вернуться к обыденности. Это позволяет пережить быт. Было бы скучно, грустно и безнадежно жить только здесь и сейчас. Книгу называют подростковой. Но, прежде всего, я писала ее для взрослых.

В сети книга вызвали бурную отдачу. Арты, фанфики, ролевые игры. Хотели бы, чтобы ее экранизировали? Будет ли ее продолжение?

Книга живет бурной жизнью и без меня. Я перечитывала фанфики. Некоторые были действительно прикольные, некоторые - плохие. Режиссер французского театра просил у меня разрешения на театральную постановку. Согласилась. В сети гуляет немало фанарта - комиксов и картинок, нарисованных читателями. Я не против любой визуализации кроме экранизации. Она навязывает читателю определенный образ героя, замыкает его только в этих рамках и не дает простора для воображения. Продолжения конечно не будет. Я уже все сказала на эту тему.

В рамках 26 Book Forum "Видавництво" перезнтувало украинский перевод американского писателя Патрика Несса "Зов Монстра" и "Нож, которого отпустишь".

Автор: Анна-Лилия КОКОРА, фото: Валерий ШМАКОВ
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