Первая студия Уолта Диснея была гаражом

Автор: tiempodesanjuan.com Уолт Дисней как режиссер снял 111 фильмов.

5 декабря родился создатель Микки Мауса и творец первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов" художник-мультипликатор Уолт Дисней.

За свою жизнь он получил 26 статуэток "Оскар" за выдающиеся заслуги в области киноискусства. И именно Уолт Дисней создал "Диснейленд".

Дональд Дак, Гуффи, Поночка и многие другими персонажами, придуманными Уолтом, стали поистине легендарными.

Первой студией мультипликатора стал гараж, который он снял у своего дяди и на заемные деньги купил все необходимое для создания мультиков. Партнером Уолта стал его брат Рой. Так они начали "Дисней Бразерз студио".

Автор: elle.ua Впервые мышонок Микки Маус появился в немом фильме "Безумный аэроплан" в 1928 году. В том же году стал героем и первого звукового фильма Диснея - "Пароходик Вилли".

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию лучшие высказывания культового мультипликатора о жизни, любви, творчестве.

♦ Я не создаю фильмы просто, чтобы зарабатывать деньги. Я зарабатываю деньги, чтобы создавать фильмы.

♦ Люблю Микки Мауса больше, чем всех женщин, которых когда-либо знал.

♦ Диснейленд никогда не будет завершен. Он будет продолжать расти столько, насколько хватит воображения в мире.

♦ Чем больше вы любите себя, тем меньше вы похожи на кого-нибудь другого и это делает вас уникальным.

♦ Вы были бы самым несчастным человеком в этой жизни, если бы не читали книги и стихи.

♦ Все наши мечты сбываются, если у нас есть достаточно решимости добиваться их выполнения.

♦ Беда нашего мира в том, что слишком много людей взрослеют.

Дисней стал одной из самых знаковых фигур ХХ века.

Первый в Украине публичный киносеанс состоялся 2 декабря 1896 в Харьковском оперном театре, сейчас здание областной филармонии.