Первая студия Уолта Диснея была гаражом

5 декабря родился создатель Микки Мауса и творец первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов" художник-мультипликатор Уолт Дисней.
За свою жизнь он получил 26 статуэток "Оскар" за выдающиеся заслуги в области киноискусства. И именно Уолт Дисней создал "Диснейленд".
Дональд Дак, Гуффи, Поночка и многие другими персонажами, придуманными Уолтом, стали поистине легендарными.
Первой студией мультипликатора стал гараж, который он снял у своего дяди и на заемные деньги купил все необходимое для создания мультиков. Партнером Уолта стал его брат Рой. Так они начали "Дисней Бразерз студио".
Gazeta.ua предлагает вашему вниманию лучшие высказывания культового мультипликатора о жизни, любви, творчестве.
♦ Я не создаю фильмы просто, чтобы зарабатывать деньги. Я зарабатываю деньги, чтобы создавать фильмы.
♦ Люблю Микки Мауса больше, чем всех женщин, которых когда-либо знал.
♦ Диснейленд никогда не будет завершен. Он будет продолжать расти столько, насколько хватит воображения в мире.
♦ Чем больше вы любите себя, тем меньше вы похожи на кого-нибудь другого и это делает вас уникальным.
♦ Вы были бы самым несчастным человеком в этой жизни, если бы не читали книги и стихи.
♦ Все наши мечты сбываются, если у нас есть достаточно решимости добиваться их выполнения.
♦ Беда нашего мира в том, что слишком много людей взрослеют.
Дисней стал одной из самых знаковых фигур ХХ века.
Первый в Украине публичный киносеанс состоялся 2 декабря 1896 в Харьковском оперном театре, сейчас здание областной филармонии.
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