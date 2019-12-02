Состоялся первый киносеанс в Украине

Первый киносеанс в Украине состоялся в зале Харьковской филармонии. x-vymir.com

2 декабря 1896 в Харьковском оперном театре, сейчас здание областной филармонии, состоялся первый в Украине публичный киносеанс.

После спектакля "Севильский цирюльник" в зале на тысячу мест на заднике сцены повесили белое полотно шириной 12 аршин - примерно 8,5 м, высотой 10 аршин - 7,1 м. Для сравнения, обычный экран современного харьковского кинотеатра имеет размер 10 м на 5,4 м. Зрителям продемонстрировали получасовую программу. Это были 2-3 минутные документальные киносюжеты из жизни города. Сеанс завершился бурными овациями.

Автор фильмов Альфред Федецкий показал: перенос иконы Озерянской Божьей Матери со станции Куряж в Харьков по ул. Екатеринославской, нынешняя Полтавский Шлях, джигитовку казаков 1-го Оренбургского казачьего полка. Еще одна картина называлась "Вид Харьковского вокзала в момент отхода поезда с начальством, которое находится на платформе".

О еще одной ленте Федецкого газета "Южный край" писала еще до премьеры: "30 сентября 1896 года художник-фотограф снял несколько сцен народного гуляния на Конной площади, правда, с большим трудом, потому что ветер не позволял твердо установить аппарат". Это была первая киносъемка в Российской империи. Конная площадь сейчас Защитников Украины.

Альфред Федецкий родился в Житомире. По происхождению поляк. Семья некоторое время жила в Варшаве, а потом вернулась в Украину. Поселились в Киеве. Альфред с детства увлекался фотографией. Родители направили его на учебу в Фотографический институт при Венской академии искусств. На имя харьковского губернатора написал прошение о разрешении открыть в городе собственное фотоателье. Через 3 месяца получил разрешение.

"Федецкий А.К. - фотограф Её Императорского Величества вернулся из-за заграничной поездки, где приобрёл навыки кинематографической съёмки (120 снимков в течение 1 секунды) "- следила за каждой новостью художника местная пресса.

Федецкий имел множество международных наград как фотохудожник. Снимал пейзажи, массовые мероприятия, портреты, в том числе знаменитостей - композитора Петра Чайковского, театралов Марии Заньковецкой, Марка Кропивницкого, семью императора Александра III и его преемника Николая II.

С кинематографом Федецкий познакомился на Международном конгрессе фотографов во французском Лионе в 1895-м. Именно в том году состоялся первый в истории киносеанс братьев Люмьер на бульваре Капуцинок в Париже.

Свои фильмы Альфред Федецкий демонстрировал в Варшаве, Киеве, отправлял пленки во Францию. До настоящего времени ни одна не сохранилась.

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Кроме кино Альфред Федецкий увлекался и другими техническими новинками конца XIX в. - рентгеном, звукозаписью, мечтал овладеть цветной фотографиєй. Но художник умер 45-летним летом 1902-го пути в Берлин. Тело Федецкого для захоронения доставили из белорусского Минска в Харьков.