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вторник, 18 июня 2019 11:46

Памятник пушке на Арсенальной декоммунизировали

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  Советский памятник пушке на Арсенальной превратили в монумент памяти героев, победивших большевиков
Советский памятник пушке на Арсенальной превратили в монумент памяти героев, победивших большевиков

Вчера в Киеве восстановили очередную историческую справедливость. На Арсенальной площади коммунистический памятник превратили в монумент памяти героям битвы с большевиками. Владимир Тесля установил там памятный знак "Защитникам Украинской Государственности".

Современная Украина уже много лет живет с законом о декоммунизации. Однако ни киевской власти, ни общегосударственной не хватило ни средств, ни воли что-то сделать со стопроцентным коммунистическим памятником на Арсенальной площади. Советская символика, открыто большевистский текст – давно запрещенные вещи можно было спокойно увидеть в центре города. Однако наконец-то небезразличная громада сама определила судьбу монумента.

Тесля с военными реставрировали пушку и постамент. А вот просоветскую табличку заменили на ту, что действительно соответствует исторической действительности.

Многие киевляне знают настоящую историю большевистского мятежа на "Арсенале". Тогда красные мятежники пытались всячески подбить рабочих на восстание против государства. Именно тогда начали свои решительные действия подразделения Симона Петлюры и Евгения Коновальца. Благодаря их действиям "красный пожар" не охватил весь Киев, когда столица Украины сохраняла нейтралитет.

После того, как большевики захватили власть, они решили сместить исторические акценты. Герои-защитники Киева получили звание предателей. В честь очередной годовщины на Арсенальной площади установили известный монумент с пушкой, обстреливавшей завод. И с характерной для того времени надписью "Пролетарии всех стран ...".

Теперь монумент соответствует законам Украины и реальным историческим событиям.

  Советский памятник пушке на Арсенальной превратили в монумент памяти героев, победивших большевиков
Советский памятник пушке на Арсенальной превратили в монумент памяти героев, победивших большевиков
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