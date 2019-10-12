Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

17 октября 1934-го родился поэт, драматург, сценарист, политик и общественный деятель, первый председатель Народного движения и Герой Украины Украины Иван Драч.

Иван Драч издал 20 сборников. По его сценариям сняли три фильма: "Колодец для жаждущих", "Каменный крест" и "Пропавшая грамота".

В своей биографии Иван Драч отмечал, что из стационара Киевского университета им. Шевченко его исключили за политические взгляды.

Заканчивал вуз он заочно, в тот же время начал работать в газете "Литературная Украина". Именно там впервые были опубликованы его знаменитые "Нож в солнце" и "Смерть Шевченко".

Впоследствии Иван Драч окончил Высшие сценарные курсы в Москве. Несколько десятилетий был коммунистом, но в 1989 году, на съезде Народного Руха Украины, был избран первым председателем организации.

После того, как лидером НРУ стал Вячеслав Чорновил, Иван Драч возглавил общество "Украина-Мир", которое занимолась связями с зарубежными украинцами.

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После Руха Иван Драч в другие партии не вступал, но несколько раз избирался в парламент - и в одномандатном округе в Донецкой области, и по списку "Нашей Украины".

После Виктора Ющенко, которого через несколько лет после триумфа на выборах Иван Драч беспощадно критиковал в своих "Противных строфах", он сотрудничал с Юлией Тимошенко, а затем - с новоизбранным президентом Виктором Януковичем.

Ивана Драча обвиняли в измене украинскому диссидентскому движению в 60-х годах прошлого века.

После того, как советский режим во времена Брежнева отправил в ссылку многих украинских диссидентов, Иван Драч написал открытое письмо, в котором сожалел из-за связей с ними. В тот период и в публичной деятельности, и в поэзии звучало прославление коммунистической партии.

"Віра - це праця. Все інше - тля.

Дихаю Леніним до останнього подиху..."- писал он в стихотворении "дышу Лениным"в 1965-м.

"За свои стихи о Ленине мне не бывает неловко, ведь в тот период моей жизни я свято верил в КПСС, в рядах которой находился 30 лет. Даже Народное движение как общественно-политическое движение я начинал, когда был членом Компартии. И все мои стихи о Ленине, о комсомоле, посвященные строительству всяких ГЭС - это была моя жизнь, поэтому я от них не отказываюсь", - сказал он.

С началом "перестройки" Горбачева поэт возобновил контакты с диссидентами.

Иван Драч как-то рассказывал, что 60-е годы были годами конформизма и были у него в тот период творчества и такие стихи, за которые можно было попасть за решетку надолго:

"Куди йдемо, яка нас віра кида на кам'яні вітри,

Якого діждемося звіра, щоб з ним сконати до пори,

Атомні цвяхи, мудрі бляхи і філософські манівці

І сита морда костомахи з кривавим прапором в руці ", - писал он в те времена.

"Я 30 лет был членом КПСС. Грех было бы не считать меня конформистом. Скрипник и Хвылевой были коммунистами и большими украинцами. Но "конформист" для меня - не ругательное слово. Это человек, который знает ситуацию, разбирается в ситуации и делает те шаги, которые считает нужными ", - так Иван Драч объяснял смену своих взглядов.

"Его вообще многим упрекают. Например, был нерадикальным, когда возглавлял Народный Рух. Сам Иван Драч отвечал на такие упреки: "Меня не раз упрекали и упрекают за политическую умеренность. Объясняется она просто. Я не хочу, чтобы созревали и перезрели гроздья украинского гнева и снова струились украинскими слезами и кровью", - делился воспоминаниями о поэте Юрий Шаповал.

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Историк Юрий Шаповал так писал о приходе Ивана Драча в политику: "Со своей политической реальностью Иван Драч начал сливаться с 1986 года, связанного с фатальной для Украины (и как утверждают, для человечества) Чернобыльской катастрофой. Именно с этого времени для коммунистической власти он стал проповедником бунта, разрушителем, казалось бы, вечных истин и канонов. (...) Сам Драч, говоря о мотивации своего тогдашнего поведения, максимально заземляющего ее: понял, до какой степени система лживая и безжалостная, а потому решил идти до конца, не боясь даже за собственную жизнь".

"Сіль пізнання — це плід каяття...

Несе сива чорнобильська мати

Цю планету... Це хворе дитя!.. "- писал Иван Драч в поэме "Чернобыльская мадонна" в 1987 году.

Сам поэт признавался, что в советские времена он написал цикл стихов "Дыхание атомной", где воспевал строительство атомных станций.

"Я никогда не задумывался над возможностью взрыва. И когда произошла авария, я воспринял это как свою вину за воспевание. Мой сын, будучи студентом, получил лучевую болезнь, работая на ЧАЭС. И поэтому эта боль, Чернобыльская боль, побудила меня к написанию поэмы "Чернобыльская мадонна".

"Всегда обращаю на шутку говорю, что я "клацик", клацаю на машинке", - так отвечал Иван Драч на вопрос о том, считает ли он себя живым классиком литературы, ведь его произведения изучают в школах.

О еще одной грани Драча рассказывал кинорежиссер Юрий Ильенко.

"Драч имел огромное влияние на Параджанова во время съемок "Теней забытых предков" и во многом сформировал концепцию фильма - я этому свидетель. Драч был автором сценария культового "Колодца для жаждущих". Наконец, Драч является автором сценария мощного киношедевра ХХ века - "Каменного креста" (Леонид Осыка, режиссер. - Ред.). Это фильм на века", - говорил он.

Знатоки его творчества считают, что если бы не политическая деятельность, в которую Иван Драч погружался глубоко и отчаянно, творческий путь поэта был совсем не таким, каким стал.

Он не мог не реагировать на политические события своими стихами, но это закрывало поэта-лирика, поэта-романтика.

Он и сам признавался, что "зафрахтованный" в политику и никуда от нее не может деться.

"Я весь состою из политики", - признавал он.

По словам Драча, счастье - это "мечта впереди. Это как линия горизонта, которая бежит: ты ее догоняешь, а ее нет, никогда"

Он имел больные легкие, ранее перенес сердечный приступ. Скончался на 82-м году. Его похоронили в родном селе Тележинцы Тетиевского района Киевской области рядом с сыном Максимом. Тот был врачом, умер в 2009-м после черепно-мозговой травмы, полученной при невыясненных обстоятельствах. У писателя осталась жена и дочь Марьяна.

В одном из интервью Драч говорил, что не боится смерти, а когда его спросили, что бы он сказал, если бы встретился с Богом,ответил: "Я бы извинился за то, что я такой".

Высказывания Драча

Я дуже мало досяг. Жалкую, що багато сил, волі, енергії витратив на політичні справи. Вони мало дають поживної людської радості. Якби я більше працював у літературі, вона дала б мені більше радості

Кожен українець — це "троїсті музики": одне — думає, друге — каже, третє — робить.

Коли людина не встане з колін, то вона не далеко зможе пройти.

Скільки українців, за давньою традицією, шукали таланту у розбудові чужих держав?!

Навіщо нам вороги? Ми самі собі вороги!

Національна безтактність дуже часто виростає на добре угноєному ґрунті великодержавного російського шовінізму.

Тіні наших незабутих, незабутніх українських предків мають знайти спокій, навіки оселившись у пам'яті народу.

Дивовижний народ українці! Найбільші його вороги сконали своєю смертю.