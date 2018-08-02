O.Torvald уходит со сцены: рассказали о последнем концерте

Женя Галич будет отдыхать от творческой жизни в течение года. Фото: 112 Украина

Солист группы "O.Torvald" Женя Галич уйдет со сцены в год. Певец планирует устроить творческий отпуск. До этого активно работал в шоу-бизнесе в течение 13 лет.

Такое признание сделал сам певец на фестивале "Atlas Weekend-2018", пишет "Сегодня".

Последний концерт группы в 2018 году состоится 19 августа. Музыканты сыграют его в "Зеленом театре" Киева.

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