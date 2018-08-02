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четверг, 02 августа 2018 16:03

O.Torvald уходит со сцены: рассказали о последнем концерте

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O.Torvald уходит со сцены: рассказали о последнем концерте
Женя Галич будет отдыхать от творческой жизни в течение года. Фото: 112 Украина

Солист группы "O.Torvald" Женя Галич уйдет со сцены в год. Певец планирует устроить творческий отпуск. До этого активно работал в шоу-бизнесе в течение 13 лет.

Такое признание сделал сам певец на фестивале "Atlas Weekend-2018", пишет "Сегодня".

Последний концерт группы в 2018 году состоится 19 августа. Музыканты сыграют его в "Зеленом театре" Киева.

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31 июля музыкант Олег Винник отметил свой 45-й день рождения. Близкие артиста сделали ему оригинальный подарок и пригласили на берег океана, в Доминиканскую республику. В связи с разницей во времени между странами его день рождения продолжался на 7 часов дольше обычного.

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