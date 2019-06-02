Отменили самый большой этно-рок фестиваль

Kozak Fest отменили после урагана. Фото: ZIK

Сегодня фестиваль Kozak Fest отменил все свои мероприятия.

Это произошло из-за урагана в Днепропетровской области, сообщил оргкомитет мероприятия в Facebook.

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда Kozak Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - написали организаторы. Поблагодарили сотрудников полиции, полк "Днепр-1" и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям за слаженную работу.

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"Надеемся на понимание. До встречи в следующем году", - добавили в оргкомитете.

Этно-рок-фестиваль должен был проходить в урочище Княжеские Байраки Днепропетровской области. Мероприятие посвящено победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами над польскими войсками в 1648 году.

Во время самого большого этно-рок-фестиваля Украины в Днепропетровской области начался сильный дождь и ураган, непогода вызвала обвал крыши сцены. Тысячи людей пытаются спастись от непогоды.