"Открытие фестиваля": украинские музыканты выступили в Польше

Фото: Фото: Luiku

Один из крупнейших фестивалей Польши "Pannonica" назвал выступление украинских музыкантов LUIKU 29 августа 2019 года "открытием фестиваля", а присутствующие там промоутеры уже пригласили коллектив на свои фестивали на следующий год.

LUIKU - сольный музыкальный проект Дмитрия Ципердюка - лидера проекта "Dazzle Dreams". Созданный в 2013 году. Стиль проекта - зажигательный цыганско-украинский дэнс. Вокалист определяет свой стиль словом "транскарпатия". Фестиваль Pannonica проходит ежегодно с 2013 года в Польше.

В этом году хедлайнерами фестиваля были легендарные Kočani Orkestar из Македонии, Goran Bregović and Wedding & Funeral Band из Югославии, Bora Dugić из Сербии. Луйку был первым коллективом из Украины, которого пригласили на фестиваль. Дмитрий Ципердюк - автор и лидер проекта - много разговаривал со сцены, преимущественно на украинском языке, и это находило отклик у публики: полякам очень импонировало пребывания на сцене таких украинев.

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"Pannonica" является культурной визитной карточкой Сондеччины, подтверждением мультикультурализма и богатства культуры Новой Европы. Проходит в чрезвычайно красивой долине реки Попрад, среди гор. Кроме концертов польских и европейских звезд, на фестивале проходят музыкальные, ремесленные, танцевальные и театральные мастер-классы, а также показы фильмов, встречи с художниками и дискуссии.

Проект появился в 2013 году. Luiku изначально планировался как саундтрек к одному фильму, и даже не имел собственного названия. Но впоследствии название появилось. Есть такой персонаж из фильма "Табор уходит в небо". - цыган Лойко Зобар. И Luiku (Луйку) - это что-то среднее между именем Лойко и западно-украинским словом "вуйку" (которое значит "дядя", "мужчина"). И из этих двух вещей и возникло название Luiku.

В этом году фестиваль Koktebel Jazz пройдет в Киеве и будет называться "Джаз Коктебель: творческая дача". Локациями станут Труханов остров, пляж и площадка южного берега Киева, где на 3 дня "создадут настоящий Крым"