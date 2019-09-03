 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1035
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1593
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5922
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5490
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1728
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 774
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1593
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5319
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28368
Фото
Все фото
6
23
8
13
7
&quot;Открытие фестиваля&quot;: украинские музыканты выступили в Польше
"Открытие фестиваля": украинские музыканты выступили в Польше
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
&quot;Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма&quot; - в фильме о Илловайск снимались бойцы
"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
&quot;Погибшим и выжившим&quot; - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
&quot;Передано трагедию человека, ее высоту&quot; – показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
Видео
Все видео
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
Вышел первый трейлер нового сезона "Ходячих мертвецов"
Вышел первый трейлер нового сезона "Ходячих мертвецов"
Танцевали со школьниками, били хулиганов: "Грибы" удивили клипом
Танцевали со школьниками, били хулиганов: "Грибы" удивили клипом
Шестой альбом Тейлор Свифт стал рекордным
Шестой альбом Тейлор Свифт стал рекордным
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28368
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6597
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2745
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 702
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 19:06

"Открытие фестиваля": украинские музыканты выступили в Польше
6

  Комментировать

Музыкальный проект Luiku на фестивале «Pannonica»
Фото: Фото: Luiku
Музыкальный проект Luiku на фестивале «Pannonica»
Музыкальный проект Luiku на фестивале «Pannonica»
Музыкальный проект Luiku на фестивале «Pannonica»
Музыкальный проект Luiku на фестивале «Pannonica»

Один из крупнейших фестивалей Польши "Pannonica" назвал выступление украинских музыкантов LUIKU 29 августа 2019 года "открытием фестиваля", а присутствующие там промоутеры уже пригласили коллектив на свои фестивали на следующий год.

LUIKU - сольный музыкальный проект Дмитрия Ципердюка - лидера проекта "Dazzle Dreams". Созданный в 2013 году. Стиль проекта - зажигательный цыганско-украинский дэнс. Вокалист определяет свой стиль словом "транскарпатия". Фестиваль Pannonica проходит ежегодно с 2013 года в Польше.

В этом году хедлайнерами фестиваля были легендарные Kočani Orkestar из Македонии, Goran Bregović and Wedding & Funeral Band из Югославии, Bora Dugić из Сербии. Луйку был первым коллективом из Украины, которого пригласили на фестиваль. Дмитрий Ципердюк - автор и лидер проекта - много разговаривал со сцены, преимущественно на украинском языке, и это находило отклик у публики: полякам очень импонировало пребывания на сцене таких украинев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Koktebel Jazz Festival пройдет на Трухановом острове

"Pannonica" является культурной визитной карточкой Сондеччины, подтверждением мультикультурализма и богатства культуры Новой Европы. Проходит в чрезвычайно красивой долине реки Попрад, среди гор. Кроме концертов польских и европейских звезд, на фестивале проходят музыкальные, ремесленные, танцевальные и театральные мастер-классы, а также показы фильмов, встречи с художниками и дискуссии.

Проект появился в 2013 году. Luiku изначально планировался как саундтрек к одному фильму, и даже не имел собственного названия. Но впоследствии название появилось. Есть такой персонаж из фильма "Табор уходит в небо". - цыган Лойко Зобар. И Luiku (Луйку) - это что-то среднее между именем Лойко и западно-украинским словом "вуйку" (которое значит "дядя", "мужчина"). И из этих двух вещей и возникло название Luiku.

В этом году фестиваль Koktebel Jazz пройдет в Киеве и будет называться "Джаз Коктебель: творческая дача". Локациями станут Труханов остров, пляж и площадка южного берега Киева, где на 3 дня "создадут настоящий Крым"

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Открытие фестиваля": украинские музыканты выступили в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

"Европейский скандал": россияне разграбили Львов

Воины обратились к украинцам за рубежом

Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 179022
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 59107
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 36992
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 17667
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 15679
Культура
Убьем долбаного клоуна: обзор фильма "Оно 2"
Убьем долбаного клоуна: обзор фильма "Оно 2"
 Просмотров: 153
Звезды "Мстителей" рассказали, почему ушли из вселенной Marvel
Звезды "Мстителей" рассказали, почему ушли из вселенной Marvel Просмотров: 450
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
 Просмотров: 594
На свалке сыграют концерт
На свалке сыграют концерт Просмотров: 243
Koktebel Jazz Festival пройдет на Трухановом острове
Koktebel Jazz Festival пройдет на Трухановом острове Просмотров: 189
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 454
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua