Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 513
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 666
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1026
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 855
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4455
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
6
4
7
5
2
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
&quot;Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов&quot; Сталкер &quot;- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
"Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов" Сталкер "- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
Видео
Все видео
Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград
Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 495
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 747
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 12:30

Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

  Комментировать
Открыли первый в Украине музей произведений одного художника
Экспозиционный зал в Феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского. Была основана самим художником. Здесь хранится самая большая коллекция его работ. Фото: ukrinform.ua

29 июля 1880 года в Крыму открыли Феодосийскую картинную галерею им. Ивана Айвазовского. Это один из старейших художественных музеев Украины.

Экспозиционные залы размещены в доме Ивана Айвазовского. Был построен по его проекту в 1845-м. Тогда же прошла первая выставка - были представлены 49 картин художника, которые стали основой собрания.

Через 35 лет Айвазовский сделал пристройку к дому - большой выставочный зал - специально для показа феодосийцам своих работ перед отправкой их на выставки в другие города. Официальное открытие галереи было приурочено ко дню рождения живописца и состоялось 29 июля 1880-го.

Это был первый в Украине музей произведений одного художника. Выставки здесь имели свою особенность. Полотна, уже побывавшие на них, больше сюда не попадали, а уступали место новым, только написанным. Также проходили концерты. При жизни художника галерея стала культурным центром Феодосии.

После смерти Айвазовского в 1900 году, по его завещанию, дом со всеми картинами, статуями и другими произведениями искусства перешел в собственность города.

Во время нацистской оккупации Крыма в 1941-м галерею эвакуировали в столицу Армении Ереван. В ноябре 1944-го вернулась в Феодосию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художник выстрелил себе в грудь

Сейчас в музее хранится наиболее полное в мире собрание произведений Айвазовского - 417 картин. Кроме того, собраны полотна его современников и учеников, а также иностранных маринистов XVIII-XIX веков. Экспозицию открывает мемориальный раздел, в котором говорится об основных моментах жизни и творчества Айвазовского, этапах развития и деятельности галереи. Всего в музее - около 13 тыс. экспонатов, в том числе архивные и фотодокументы, мемориальные вещи и предметы декоративно-прикладного искусства.

В 2001 году галерее присвоен статус национальной.

Иван Айвазовский - художник армянского происхождения. Родился в 1817 году в Феодосии и прожил там почти всю жизнь. Создал более 6 тыс. полотен. Самые известные - морские пейзажи и сцены морских баталий. Имел 113 персональных прижизненных выставок - это рекорд в практике мировой живописи.

Айвазовский был не только художником, но и меценатом. При его содействии в Феодосии появились водопровод, музей древностей, учебные заведения, был реконструирован морской порт и построена железная дорога.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли первый в Украине музей произведений одного художника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 31419
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 9316
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6615
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
 Просмотров: 6318
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 5688
Культура
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
6
 Просмотров: 594
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты
4
 Просмотров: 702
В Киеве заработал уличный кинотеатр
В Киеве заработал уличный кинотеатр Просмотров: 90
ЕС выделил украинским художникам более €800 тыс.
ЕС выделил украинским художникам более €800 тыс. Просмотров: 45
Украина напоминает больного в коме - писатель
Украина напоминает больного в коме - писатель
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
34
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
20
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
5
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
3
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
2
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
Голосов: 347
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua