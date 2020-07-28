Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

Экспозиционный зал в Феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского. Была основана самим художником. Здесь хранится самая большая коллекция его работ. Фото: ukrinform.ua

29 июля 1880 года в Крыму открыли Феодосийскую картинную галерею им. Ивана Айвазовского. Это один из старейших художественных музеев Украины.

Экспозиционные залы размещены в доме Ивана Айвазовского. Был построен по его проекту в 1845-м. Тогда же прошла первая выставка - были представлены 49 картин художника, которые стали основой собрания.

Через 35 лет Айвазовский сделал пристройку к дому - большой выставочный зал - специально для показа феодосийцам своих работ перед отправкой их на выставки в другие города. Официальное открытие галереи было приурочено ко дню рождения живописца и состоялось 29 июля 1880-го.

Это был первый в Украине музей произведений одного художника. Выставки здесь имели свою особенность. Полотна, уже побывавшие на них, больше сюда не попадали, а уступали место новым, только написанным. Также проходили концерты. При жизни художника галерея стала культурным центром Феодосии.

После смерти Айвазовского в 1900 году, по его завещанию, дом со всеми картинами, статуями и другими произведениями искусства перешел в собственность города.

Во время нацистской оккупации Крыма в 1941-м галерею эвакуировали в столицу Армении Ереван. В ноябре 1944-го вернулась в Феодосию.

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Сейчас в музее хранится наиболее полное в мире собрание произведений Айвазовского - 417 картин. Кроме того, собраны полотна его современников и учеников, а также иностранных маринистов XVIII-XIX веков. Экспозицию открывает мемориальный раздел, в котором говорится об основных моментах жизни и творчества Айвазовского, этапах развития и деятельности галереи. Всего в музее - около 13 тыс. экспонатов, в том числе архивные и фотодокументы, мемориальные вещи и предметы декоративно-прикладного искусства.

В 2001 году галерее присвоен статус национальной.

Иван Айвазовский - художник армянского происхождения. Родился в 1817 году в Феодосии и прожил там почти всю жизнь. Создал более 6 тыс. полотен. Самые известные - морские пейзажи и сцены морских баталий. Имел 113 персональных прижизненных выставок - это рекорд в практике мировой живописи. Айвазовский был не только художником, но и меценатом. При его содействии в Феодосии появились водопровод, музей древностей, учебные заведения, был реконструирован морской порт и построена железная дорога.