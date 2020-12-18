Открылась посмертная выставка Сергея Подервянского

Сергей Подервянский - украинский живописец, график. Мастер портрета и пейзажа. Народный художник Украины, профессор, Заслуженный деятель искусств. Отец Леся Подервянского. Фото: Вікіпедія

21 декабря 2006 года в столичной галерее "Арт-Фокстрот" открылась посмертная выставка художника Сергея Подервянского. В экспозиции 35 работ, 11 из которых - "Обнаженные".

"Натурщицы преданно ему служили, - рассказывает о муже вдова художника и искусствовед Людмила Миляева. - Сергей не любил выставляться и продаваться. Как-то пришел к нему покупатель. Сергей отказал ему, потому что у него было неубрано. Он был педант, мастерскую держал в идеальном порядке".

Рассказывает, что вместе они прожили 54 года. Познакомились у друзей.

"Через две недели поженились, - продолжает. - Ему было 36 лет, мне — 27. Он был красавец. Учился в Питере, в Киев приехал на каникулы. В Питере я увидела, что в быту ему жена не нужна. Потому что хоть и был бедным студентом, у него была прачка, портниха. Я поехала на Кавказ лечиться, у меня были проблемы со щитовидкой. Когда вернулась, от Сергея пришло церемонное письмо с просьбой руки и сердца. На следующий день выслал деньги на билет в Питер".

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Вспоминает, как в военные годы мужа спас альбом.

"В разбомбленной школе он нашел листы бумаги, сшил их. Все время носил этот альбом за плечами в вещмешке. Рядом разорвался снаряд, осколки прошили три его альбома насквозь. Поэтому рану получил не смертельную. Эти альбомы сохранились.

Власть не очень уважала моего мужа, — продолжает.— Он был беспартийным, из коренных киевлян. "Народного художника" получил уже во времена независимости. Да и "заслуженного" дали поздно. У нас были " жигули", на которых мы объездили всю Украину. Немного путешествовали за рубежом. Вместе нас пускали лишь в соцстраны. В Югославию почему-то не пустили. 10 лет мы жили у моих родителей. Сергееву маму перед войной арестовали, отобрали квартиру".

Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб. К формированию экспозиции присоединились 12 украинских музеев и 4 коллекционера.