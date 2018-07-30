Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом

Фронтмен группы Dzidzio Михаил Хома снимал новый фильм "Dzidzio первый раз" во Львовском аэропорту им. Даниила Галицкого. Он должен выйти в прокат 25 октября.
Съемки уже прошли в городке Ходоров, на территории городской больницы, бывшего сахарного завода и комплекса "Водная". Кроме того, действие фильма будет происходить на фоне пейзажей сел Бортники, Дулиби, Загорочко и в церкви Преображения Господня села Молотов, пишет zaxid.net.
В сети появилось уже два тизеры будущего фильма, но его сюжет держат в строгом секрете.
"У меня есть большой секрет, который должен рассказать, иначе тресну на всю Украину. Кино будет очень нежное и очень красивое. Вас удивит саундтрек, удивит фильм и то, насколько он художественный. Съемки проходили в селе, где я родился, в доме, в церкви. В какой-то момент почувствовал, что я эту церковь вместе с людьми глазами подниму. Такая энергетика меня звала ехать снимать этот фильм", - говорит Dzidzio.
В тайне держали и имя режиссера картины. Однако на съемочной площадке заметили Тараса Дроня, представителя очень тонкого, изысканного авторского кино.
Михаил Хома рассказал, что Дронь является его другом и сотрудничают уже не первый раз. Попросил его помощи в написании сценария и режиссуре.
На съемочной площадке также была мама певца Галина Хома. Она специально прилетела из Португалии для участия в фильме.
"Мама ругалась на площадке, пыталась вмешаться во все. Ну была такой мамой-мамой. Но она очень хорошо снялась. Снималась она на "материнских" началах. Но если я что-то заработаю, то ей заплачу гонорар, как другим артистам", - рассказал Dzidzio.
Фома считает, что фильм является нестандартным: "это будет комедия, но зрители будут и плакать, и смеяться".
Также артист пообещал, что в фильме будет новая песня, которая попадет в ротацию в начале осени.
"Для меня фильм особенный, я открываю в себе какие-то иные стороны. Людям будет интересно, ведь их надо удивлять и, думаю, что мы этим фильмом их удивим. Надеюсь, что у нас появятся новые зрители, не только традиционные фанаты Dzidzio, но и те, кто относится ко мне скептически".
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В работе над картиной задействованы обладатели национальной кинопремии "Золотая дзига" актриса Нина Набока ( "Припутни") и звукорежиссер Сергей Степанский ( "Стримголов").
"Думаю, что фильм станет фильмом наград. Он является художественным, в нем очень хорошие локации, которые еще не использовались. Есть хорошая песня. Я такого наделал перед камерой, что отдает скандалом, но я к нему готовлюсь".
Он отметил, что есть планы и дальше работать в кино. На все вопросы по сюжету ответил: 25 октября на всех экранах страны.
Комедию "DZIDZIO Контрабас" режиссера Олега Борщевского впервые показали на телеэкранах 1 января 2018 года в 22:15.
Более 310 тыс. зрителей и более 22 млн грн лента собрала в украинском прокате. На сегодняшний день она считается самой успешной среди отечественных фильмов 2017 года.
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