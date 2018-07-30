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понедельник, 30 июля 2018 15:15

Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом

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Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Михаил Хома снимал новый фильм "Dzidzio первый раз" во Львовском аэропорту. Фото ТОВ "ДЗИДЗЬОФИЛЬМ"

Фронтмен группы Dzidzio Михаил Хома снимал новый фильм "Dzidzio первый раз" во Львовском аэропорту им. Даниила Галицкого. Он должен выйти в прокат 25 октября.

Съемки уже прошли в городке Ходоров, на территории городской больницы, бывшего сахарного завода и комплекса "Водная". Кроме того, действие фильма будет происходить на фоне пейзажей сел Бортники, Дулиби, Загорочко и в церкви Преображения Господня села Молотов, пишет zaxid.net.

В сети появилось уже два тизеры будущего фильма, но его сюжет держат в строгом секрете.

"У меня есть большой секрет, который должен рассказать, иначе тресну на всю Украину. Кино будет очень нежное и очень красивое. Вас удивит саундтрек, удивит фильм и то, насколько он художественный. Съемки проходили в селе, где я родился, в доме, в церкви. В какой-то момент почувствовал, что я эту церковь вместе с людьми глазами подниму. Такая энергетика меня звала ехать снимать этот фильм", - говорит Dzidzio.

В тайне держали и имя режиссера картины. Однако на съемочной площадке заметили Тараса Дроня, представителя очень тонкого, изысканного авторского кино.

Михаил Хома рассказал, что Дронь является его другом и сотрудничают уже не первый раз. Попросил его помощи в написании сценария и режиссуре.

На съемочной площадке также была мама певца Галина Хома. Она специально прилетела из Португалии для участия в фильме.

"Мама ругалась на площадке, пыталась вмешаться во все. Ну была такой мамой-мамой. Но она очень хорошо снялась. Снималась она на "материнских" началах. Но если я что-то заработаю, то ей заплачу гонорар, как другим артистам", - рассказал Dzidzio.

Фома считает, что фильм является нестандартным: "это будет комедия, но зрители будут и плакать, и смеяться".

Также артист пообещал, что в фильме будет новая песня, которая попадет в ротацию в начале осени.

"Для меня фильм особенный, я открываю в себе какие-то иные стороны. Людям будет интересно, ведь их надо удивлять и, думаю, что мы этим фильмом их удивим. Надеюсь, что у нас появятся новые зрители, не только традиционные фанаты Dzidzio, но и те, кто относится ко мне скептически".

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В работе над картиной задействованы обладатели национальной кинопремии "Золотая дзига" актриса Нина Набока ( "Припутни") и звукорежиссер Сергей Степанский ( "Стримголов").

"Думаю, что фильм станет фильмом наград. Он является художественным, в нем очень хорошие локации, которые еще не использовались. Есть хорошая песня. Я такого наделал перед камерой, что отдает скандалом, но я к нему готовлюсь".

Он отметил, что есть планы и дальше работать в кино. На все вопросы по сюжету ответил: 25 октября на всех экранах страны.

Комедию "DZIDZIO Контрабас" режиссера Олега Борщевского впервые показали на телеэкранах 1 января 2018 года в 22:15.

Более 310 тыс. зрителей и более 22 млн грн лента собрала в украинском прокате. На сегодняшний день она считается самой успешной среди отечественных фильмов 2017 года.

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