От прошлого не уйти: Джефф Бриджес сыграет в криминальном сериале

Джефф Бриджес сыграет агента ЦРУ в отставке. irishexaminer.com

Американский актер Джефф Бриджес сыграет в сериале "Старик", который снимут по роману Томаса Перри. Будет выходить на телеканале FX, США.

Бывший сотрудник ЦРУ Дэн Чейз уже давно не вспоминал о старой работе, отдыхая на пенсии. Неожиданно на его пороге появляется группа убийц, которых прислали покончить со стариком. Чейз понимает, что от прошлого не убежать, по сюжету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дакота Джонсон пришла на премьеру без бюстгальтера

Создатели сериала "Черные паруса" Джон Стайнберг и Роберт Ливайн напишут сценарий и спродюсируют проект "Старик". Это первая большая роль Джеффа Бриджеса на телевидении.

За карьеру Джефф Бриджес 7 раз номинировался на премию "Оскар", но получил награду благодаря фильму "Сумасшедшее сердце" в 2010-м.