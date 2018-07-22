От бандеровца к олигарху - 5 ролей Богдана Ступки

6 лет назад не стало актера и художественного руководителя столичного театра им. Франко Богдана Ступки. Он умер в клинике "Феофания" от сердечного приступа. До того в течение 2 лет боролся с раком. К 71-летию не дожил пять недель.

Ступка сыграл более 220 ролей в театрах и фильмах и имел звание Народного артиста Украины. Gazeta.ua предлагает вспомнить главные роли актера в кино.

Автор: espreso Ступка сыграл более 220 ролей в театрах и фильмах

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1. Бандеровец Орест Звонарь

Дебютировал Богдан Ступка в фильме режиссера Юрия Ильенко "Белая птица с черной отметиной" (1971) в роли партизана Украинской повстанческой армии. Сначала персонажа писали под Ивана Миколайчука, однако против его кандидатуры выступила правящая верхушка.

"Миколайчуку запретили играть роль Ореста, - вспоминал режиссер Юрий Ильенко. - Формулировка отказа была иезуитской и в духе тогдашних идеологических чиновников: "Актер, сыгравший Тараса Шевченко, не может играть бандеровца". Ступку в ту пору никто из киночиновников, которые "занимались" нашей картиной, не знал. Богдан работал во Львовском театре имени Заньковецкой и в кино ни разу не снимался. Сначала он пробовался на эпизод. Сыграл очень убедительно. Актер сумел в нескольких словах передать патетику повстанца, его тщеславие и браваду, а в колющих его глазах была такая убежденность в своей правде и вызов недругам. В крошечном кусочке Ступка продемонстрировал несколько психологических планов, и тот эпизод убедил меня, что с ролью Ореста Звонаря актер справится. И я не ошибся. После кинодебюта в моей картине Богдан Ступка стал суперпопулярным актером ".

2. Богдан Хмельницкий

За роль в неоднозначно воспринятой польской картине Ежи Гофмана "Огнем и мечом" (1999) актер получил офицерский крест Ордена заслуг перед Польшей. Фильм был успешен в прокате, однако вызвал много критики со стороны и украинцев, и поляков.

"Когда узнали, что Богдан Ступка будет играть у меня Богдана Хмельницкого, начали обвинять в том, что он предатель, проститутка, продался за польские деньги, - вспоминал режиссер Ежи Гофман. - А он создал достойную, большую роль гетмана Украины".

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3. Иван Мазепа

Фильм "Молитва за гетмана Мазепу" (2001), где Ступка сыграл главную роль, стал самым дорогой на то время украинской лентой. Его бюджет - $ 2,8 млн. Такого финансирования Богдан Сильвестрович добился, когда был министром культуры и искусств с 1999 по 2001 годы. Картину показали на Берлинском кинофестивале в 2002 году, а в Польше ей дали гран-при - Золотую рыбку. В прокате лента провались, "даже Ступка не спас ситуацию", считают критики.

"Его персонажу, как это ни странно, не хватает самобытности, он выглядит смешным. Хотя, как говорится, талант не пропьешь - даже в трудные времена работы над фильмом, Богдан Сильвестрович, потратив как Министр культуры на создание фильма почти весь тогдашний кинобюджета, смог подать себя с выгодной стороны "экстраординарного" актера", - написал кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

4. Тарас Бульба

Роль в исторической драме "Тарас Бульба" актер сыграл в 67-летнем возрасте. Съемки длились год, иногда - в тяжелых условиях.

"Ступка подбадривал своих молодых товарищей, показывал, что есть еще порох в пороховницах, - вспоминал режиссер Владимир Бортко. - И съемочная группа, глядя на его энергетику, жила".

Фильм получил неоднозначные отзывы, но за работу Ступки кино советовали к просмотру даже украинские критики.

5. Олигарх

Роль бизнесмена в фильме "Сердце на ладони" (2008) предложил Ступке известный польский режиссер Кшиштоф Занусси. По его собственному признанию, создавал персонажа специально под Богдана Сильвестровича.

"Мне хотелось, чтобы, кроме всего прочего, олигарх был смешным, и мне кажется, Ступка прекрасно сыграл это", - сказал Занусси.

Жюри III Римского кинофестиваля наградило актера за лучшую мужскую роль.

"Он сначала не поверил, все думал, что я его разыгрываю, - вспоминал режиссер. - Потом, конечно, очень обрадовался. А многие итальянские критики и продюсеров подходили и спрашивали:" Как же так может быть, что мы не знали, что в Европе есть такой замечательный актер?!".

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Куликов на Львовщине, которое тогда было оккупировано фашистами. После войны отец пел в хоре оперного театра. Детство провел за его кулисами. Актером хотел быть с 7 лет. Заочно учился в Львовском университете. В студенческие годы был стилягой - перешил штаны деда, носил прическу "кок", танцевал рок-н-ролл. Первая работа - в астрономической обсерватории в Киеве. В 1961-м окончил актерскую студию при театре имени Марии Заньковецкой. Впоследствии работал в нем. Когда в 1978-м столичный театр имени Франко возглавил режиссер Сергей Данченко, перебрался в Киев. В 1993 году получил Шевченковскую премию за главную роль в спектакле "Тевье-Тевель" по Шолом-Алейхему. Сыграл ее более 300 раз. 17 месяцев был министром культуры в правительстве Виктора Ющенко. С 2001-го, после смерти Сергея Данченко, возглавлял театр имени Франко. 47 лет прожил с женой Ларисой, бывшей балериной. Имел сына Остапа и трех внуков. Старший, Дмитрий, жил с дедом, которого называл "Бодя". Герой Украины. Любил виски. Пользовался духами Egoiste от Chanel. Умер 22 июля 2012 года в больнице "Феофания" на 71-м году от сердечного приступа. Перед тем долго боролся с раком костей. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище