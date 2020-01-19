Основатель группы "Ляпис Трубецкой" умер после нападения

Автор: ljapis.ru Последние годы Владыко играл в проекте Trubetskoy

Музыкант и один из основателей белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко после полугодовой комы ушел из жизни.

Об этом сообщил продюсер группы Евгений Колмыков в своем Facebook.

Летом 2019-го на Владыко напали в Минске и ограбили. 45-летний музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму и находился в коме. Владыка умер, не приходя в сознание.

Дату и место прощания с Владыка родственники назовут позже.

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Руслан Владыко - один из основателей группы "Ляпис Трубецкой", которая распалась в 2014 году. После этого Владыко стал гитаристом в проекте Trubetskoy.