Оскар 2021: букмекеры в Украине и мире принимают ставки на победителей

Церемония вручения "Оскара" в 2021 году состоится 25 апреля. Фото: BBC

Перенесенная 93-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" в 2021 году состоится тремя месяцами позже - 25 апреля. В этот день в театре "Долби" будут вручены статуэтки лауреатам в 23 номинациях по результатам непростого для киноиндустрии сезона.

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Номинации на Оскар-2021

Наибольшего числа номинаций удостоился драматический фильм-биография "Манк". Из 23 категорий лента Дэвида Финчера претендует на победу в 10, из них в традиционно привлекающих особое внимание номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль", однако именно в этих главных категориях букмекеры не пророчат фильму даже шансов на победу.

Лучший фильм

"Земля кочевников" - коэффициент на победу 1.24. Нео-вестерн сценариста и режиссера Хлои Джао рисует образ современного кочевника, отправившегося в путешествие по Западу США в погоне от суеты. Фильм уже завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва".

"Суд над чикагской семеркой" - коэффициент 7.40. Судебная драма Аарона Соркина переносит зрителя к реальным событиям шестидесятых годов прошлого века, а именно антивоенным протестам, проходившим во время съезда Демократической партии и последующему делу "Чикагской семерки".

"Девушка, подающая надежды" - коэффициент 10.50. Режиссерский дебют Эмиральд Феннел вылился в нестандартный триллер с элементами черной комедии с британской актрисой Кэри Маллиган в главной роли.

Лучшая мужская роль

Чедвик Боузман - коэффициент 1.043. Роль трубача из Чикаго 1920-х годов в драме "Ма Рейни: Мать блюза" стала последней в карьере актера. Блистательная игра в образе блюзмена вкупе с сентиментальностью обстоятельства делают Боузмана единоличным претендентом на награду, которая в случае его победы будет в третий раз в истории "Оскара" вручена посмертно.

Энтони Хопкинс - коэффициент 11.00. Лауреат премии "Оскар" 1992 года за роль Ганнибала Лектера вновь номинирован в категории "Лучшая мужская роль", на этот раз за роль пожилого лондонского аристократа в драматической картине "Отец".

Риз Ахмед - коэффициент 17.25. Британский артист уже получил признание ряда ассоциаций кинокритиков за роль со временем теряющего слух метал-барабанщика в фильме "Звук металла", однако в его победу 25 апреля букмекеры верить отказываются.

Лучшая женская роль

Кэри Маллиган - коэффициент 2.19. В фильме "Девушка, подающая надежды" британская актриса словно вжилась в эффектный комедийный образ Кассандры Томас, отстаивающей честь своей лучшей подруги, пережившей изнасилование. Конкуренция в битве за женскую статуэтку однако куда более жесткая и явных фаворитов здесь уже нет.

Виола Дэвис - коэффициент 2.98. Обладательница премии в номинации "Лучшая женская роль второго плана" теперь претендует на главную женскую награду за яркую роль Ма Рейни - легенду блюза Чикаго 20-х годов прошлого века.

Фрэнсис Макдорманд - коэффициент 5.70. Очередная блистательная роль в драматической картине "Земля кочевников" может принести Фрэнсис Макдорманд уже третью статуэтку за лучшую женскую роль три года спустя после награды за роль Милдред Хейз в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".