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Оригиналы двух картин XVII века выбросили на помойку

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Оригиналы двух картин XVII века выбросили на помойку
Старинные картины зашли на свалке. Фото: DW

В немецкой Баварии мужчина нашел в мусорном баке рядом с автобаном две старинные картины и передал их полиции.

Искусствоведы пришли к выводу, что это оригиналы произведений двух известных художников XVII века, сообщает CNN со ссылкой на немецкую полицию.

Эксперты установили, что одна из картин — это автопортрет итальянского художника Пьетро Беллотти, датированный 1665 годом.

На другой картине изображен улыбающийся мальчик в красной шапке, вероятно авторства ученика Рембрандта, нидерландского художника Самюэля ван Хогстратена. Дата создания этого портрета неизвестна.

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Белотти писал портреты представителей известных семей Венеции. Художнику позировал кардинал Пьетро Оттобони — вице-канцлер Святой Римской Церкви.

Самюэль Диркс ван Хогстратен — нидерландский художник, гравер, писатель, теоретик искусства XVII века. Начинал как портретист, использовал привычную в то время схему парадного портрета.

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