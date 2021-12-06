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понедельник, 06 декабря 2021 11:28

Опубликовали тизер спецепизода о Гарри Поттере

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Опубликовали тизер спецепизода о Гарри Поттере
1 января покажут спецепизод о возвращении в школу волшебников. Фото: HBO

Канал HBO опубликовал тизер специального выпуска "Гарри Поттера".

Он посвящен 20-летию франшизы.

В эпизоде ​​примут участие актеры из оригинальной серии фильмов Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие актеры.

На видео показали возвращение некоторых героев в Хогвартс.

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Премьера эпизода состоится 1 января 2022 года.

Автор серии книг "Гарри Поттер" Джоан Роулинг не попала в список участников спецэпизода "Возвращение в Хогвартс", который телеканал HBO анонсировал к 20-летию выхода первого фильма. Роулинг вставят архивными кадрами. Официальных причин отказа пригласить писательницу никто не назвал, а сама Роулинг ситуацию не комментирует.

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