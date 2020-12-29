Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса

После смерти матери Джойс жил в Италии. Там пьянствовал и влезал в долги. Зарабатывал учительством, журналистикой, написанием рецензий. Выдает автобиографию "Портрет художника в юности" и роман "Улисс". Фото: Вікіпедія

29 декабря 1916 года опубликовали роман "Портрет художника в юности" ирландского писателя Джеймса Джойса. В значительной степени автобиографический.

Стал первым и одним из лучших в творчестве писателя. Речь идет о молодом художнике и его познании истины мира. Изобразил детство и юность, конфликт с семьей, школой и родиной, который находит решение в искусстве.

Роман относится к философской художественной прозы. 1904-го Джойс направил его в ирландский литературный журнал. Редактор отверг произведение с формулировкой: "Я не могу опубликовать то, что я не понимаю".

В 1911-м у Джойса произошел приступ ярости из-за постоянных отказов издателей напечатать сборник рассказов "Дублинцы". Тогда он бросил рукопись "Портрета художника в юности" в огонь. Ее спасла сестра Эйлин.

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В "Портрете художника в юности" Джойс применяет несобственно-прямую речь. Это изменение отражает смещение повествовательного центра полностью на главного героя. События приобретают такого значения, как в сознании, и ощущаются с его точки зрения. Автор уже не вспоминает о персонажах и места, просто потому, что молодой Джойс и так знает их.

На украинский впервые роман перевел Ярослав Стельмах. Выдали в журнале "Всесвіт" в 1976-м. Отдельным изданием вышел в 2005 году в переводе Марьяны Прокопович.

В 1903-м Джойс уехал в Париж. Из-за болезни матери того же года был вынужден вернуться в Ирландию. После ее смерти писатель поехал в Триесту, современная Италия. Там пьянствовал и влезал в долги. Джойс зарабатывал учительством, журналистикой, написанием рецензий. Женился на своей горничной Норой Барнакл. Живя за границей, Джойс пишет стихи. Выдает автобиографическую повесь "Портрет художника в юности" и роман "Улисс".