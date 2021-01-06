Определили слово года

В 2017 году в День Вооруженных сил Украины состоялась премьера фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева. По случаю выхода ленты в прокат команда "Киборгов" и фонд "Вернись живым" организовали инициативу # ЯНебайдужий !: с каждого билета, приобретенного на фильм, 5 грн перечисляли на помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт. За почти два месяца проката лента собрала 22 252 882 грн. Из них 1 523 230 грн передали через фонд семьям погибших защитников. Фото: Youtube

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" признал словом 2014 года слово "киборги" в значении "защитники донецкого аэропорта". В том же году президент Украины Петр Порошенко записал с ними новогоднее обращение.

"Слово" киборги "является едва ли не единственным среди наиболее важных слов года, которое имеет положительное значение. Среди знаковых позитивных слов можно назвать еще два: "волонтер" и "доброволец". Другие слова, которые описывали 2014 год, такие как "аннексия", "война", "АТО" или "ватники", имеют яркую негативную окраску. В прошлом году словом года было названо "Евромайдан", - говорилось на сайте словаря.

Первый бой за Донецкий международный аэропорт им. Прокофьева состоялся 26 мая 2014-го. Тогда украинским бойцам удалось полностью выбить боевиков из объекта. Оборона аэропорта продолжалась до 22 января 2015 года, и завершилась, когда он был полностью уничтожен российской армейской артиллерией.

Украинские военные защищали аэродром с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. В целом - 242 дня. По данным "Книги памяти погибших", в января 2015-го за Украину погибли 272 военных.

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В 2017 году в День Вооруженных сил Украины состоялась премьера фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева. По случаю выхода ленты в прокат команда "Киборгов" и фонд "Вернись живым" организовали инициативу # ЯНебайдужий !: с каждого билета, приобретенного на фильм, 5 грн перечисляли на помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт. За почти два месяца проката лента собрала 22 252 882 грн. Из них 1 523 230 грн передали через фонд семьям погибших защитников.

В 2020-м про "киборгов" создали комикс. Выпуском серии занимается общественная организация "Верные традициям", основанная действующими военными, добровольцами и активистами. Приняли участие молодые украинские художники, которые сотрудничали и консультировались с реальными бойцами для того, чтобы достичь максимальной документальности повествования.

"Мне хотелось, чтобы о войне говорили сами россияне. Чтобы оценивали поступки, которые делает руководство их страны", - говорит директор - художественный руководитель столичного Молодого театра 44-летний Андрей Билоус. Его спектакль "Добро пожаловать в ад" получил премию ГРА как "Лучший камерный спектакль".