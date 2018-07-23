Олег Винник и упрямая статистика: психолог раскрыла секрет популярности певца

Психолог объяснила, почему Олег Винник так популярен среди женщин Фото: karavan.ua

Психолог, соучредитель ВОО "Арт-терапевтическая ассоциация" Юлия Гундертайло объяснила, почему Олег Винник так популярен среди женщин.

"Винник - это идеальный романтизированный образ, как правило весьма далекий от реальности. У поколения, что было молодежью в последние дни жизни Советского союза с выявлением чувств не сложилось. Такое поведение было характерно только для юности - 16-17 лет. Затем мужчины столкнулись с взрослой реальностью. Поняли, что женщины не такие, какими они их представляли. Необходимость проявлять чувства отпала. Произошло это, потому что женщины перестали поддерживать советскую парадигму "я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик". На смене эпох украинкам захотелось быть просто женщинами. И Винник дарит им такую ​​возможность ", - говорит Юлия Гундертайло.

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Психолог уверяет, что стремление к идеальному мужчине объясняется проблемами в семье.

"По результатам нового социологического опроса относительно насилия в украинских семьях совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН в Украине респонденты страдали от насилия чаще всего со стороны отца или мужа. Сексуальное насилие чаще всего совершали мужчины по отношению к своим женам. Мужчины в нашей стране до сих пор поддерживают гендерное неравенство. Считают нормальным эмоциональное, физическое и экономическое насилие. Винник на этом фоне выглядит очень привлекательным. Он ставит женщину рядом с собой, равной себе, а иногда и даже выше. Это то, чего женщине нашей культуры фатально не хватает", - говорит Гундертайло.

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Специалист считает, что подобная модель поведения есть и у мужчин.

"У мужчин тоже такое есть. Но они следят за условным "идеалом" в сфере мысли - экономической, политической, социальной. Им интересно, что они думают и говорят. У женщин это эмоциональный способ пережить то, что она не может пережить в своей бытовой реальности. Они часто разочарованы тем, что с ними происходит. Поэтому хотят получить позитив от эмоционального контакта с образом Олега Винника. Им достаточно знать, что такой мужчина есть. А Винник транслирует этот образ своей аудитории", - говорит Гундертайло.

О феномене Олега Винника читайте в свежем номере журнала "Країна".