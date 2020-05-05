Олег Скрипка приглашает на онлайн-вечерницы Маёвки-Гаивки

Олег Скрипка позирует для фото.

Музыкант Олег Скрипка организовывает благотворительный концерт стиль VECHORNYTSI / Маевки - Гаивки. Событие состоится 9 мая в 20.00 в киевском Концерт Холле VV22. Гости присоединятся к трансляции на playitplay.com. Организаторы собирают средства для людей старшего возраста через Благотворительный фонд "Жизнелюб".

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Кроме хозяина вечерниц Олега Скрипки выступят Фома из группы "Мандри", Сергей Танчинец с "Беz Ограничений" Иван Лене с KOZAK SYSTEM и Тарас Компаниченко "Хореи Козацкой". Музыканты будут дегустировать бессарабские вина и авторскую марку Олега Скрипки - "Страна Грез". Участники вечеринки смогут задавать вопросы артистам. Стоимость онлайн-билета 100 грн.

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