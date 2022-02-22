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вторник, 22 февраля 2022 15:49

"Океан Эльзы" дал спонтанный концерт под открытым небом - фото, видео
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Украинская рок-группа "Океан Эльзы" провела спонтанный концерт под открытым небом в Киеве. О выступлении объявили в обед 22 февраля. Выступление состоялось на Пешеходно-велосипедном мосту через несколько часов после анонса. Длился около получаса.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Выступление музыкантов началось несколько позже, чем в 15.00, как было анонсировано. Фронтмен Святослав Вакарчук вышел к публике в футболке с Тризубом. "Океаны" исполнили хиты, в том числе "Майже весна", "Човен" и "Все буде добре".

"Океан Эльзы" дает спонтанное выступление под открытым небом в Киеве
Фото: Василина Копытко
"Океан Эльзы" дает спонтанное выступление под открытым небом в Киеве
"Океан Эльзы" дает спонтанное выступление под открытым небом в Киеве
"Океан Эльзы" дает спонтанное выступление под открытым небом в Киеве
"Океан Эльзы" дает спонтанное выступление под открытым небом в Киеве

Во время выступления фронтмен группы Святослав Вакарчук показал гитару с подписями военных. Призвал поддерживать ВСУ и не терять надежды.

"Мы сильная страна. Мы победим", - сказал Вакарчук.

Вакарчук во время концерта исполнил песню "Все буде добре" по просьбе слушателей. Заметил, что не планировал ее петь, однако она очень соответствует настроению.

Океан Эльзы уже четыре года не давал концерты на больших стадионах и шесть лет не выпускал новых альбомов. Но фронтмен группы Святослав Вакарчук в 2021 году выпустил сольный альбом "Оранжерея", который посвятил отцу.
В ноябре 2021 года группа сообщила о начале работы над новым альбомом и анонсировала мировой тур в его поддержку.

Мировой тур начнется концертом на киевском НСК "Олимпийский" 25 июня 2022 года.

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Дата
22
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