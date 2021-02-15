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понедельник, 15 февраля 2021 17:13

Один из лучших фильмов XXI в. покажут в Украине

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Один из лучших фильмов XXI в. покажут в Украине
Гонконгские актеры Тони Люн Чу Вай и Мэгги Чун играют главные роли в фильме "Любовное настроение". Ленту 2000 года покажут в кино с 4 марта в разрешении 4К. Фото: Arthouse Traffic

Отреставрированная версия мелодрамы "Любовное настроение" гонконгского режиссера Вонга Карвая выйдет в украинский прокат 4 марта.

Действие происходит в Гонконге 1962-го. 2 супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, одновременно поселяются в соседних квартирах. Пока их половинки пропадают на работе или в заграничных командировках, Чоу и Су проводят много времени в одиночестве. Сначала общаются друг с другом как обычные соседи. Узнают, что их партнеры - любовники. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман. Постепенно сближаются, по сюжету.

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"Любовное настроение" занимает 2-е место в рейтинге 100 величайших фильмов XXI в. по версии ВВС, а также 5-е место в аналогичном списке от The Guardian. Входит в 250 самых рейтинговых фильмов на сайте IMDb.

Премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2000 года. Получил награду за лучшую мужскую роль - Тони Люн Чу Вай. А также приз Европейской киноакадемии за лучший неевропейский фильм и французску премию "Сезар" за лучший иностранный фильм.

К 20-летнему юбилею ленты под контролем Вонга Карвая подготовили 4К-реставрацию.

Показы будут проходить на языке оригинала - кантонский диалект китайского - с украинскими субтитрами.

"Наиболее обсуждаемая и признанная работа Вонга Карвая, - говорит кинокритик Станислав Тарасенко. - Важнейший фильм режиссера, вобравший в себя все характерные для него художественные приемы и стили. От меланхолической романтики, урбанистических пейзажей и внимания к деталям быта до работы оператора, постановки света и цветовых решений. Вонг Карвай в чистом виде, без мейнстримовых примесей кунг-фу или криминалитета. Тонкая, лирическая, запутанная история измены и любви, приправленная метафорами и смыслами.

Величие фильма - в его запредельной простоте и банальности, за которыми кроются философские глубины теорий изображения, монтажа, звука, повторения, времени, перемен, подсознательного. Можно предположить, что в "Любовном настроении" кинематографической теории содержится больше, чем в каком-либо другом арт-хаусном фильме последних 20 лет. В этом и состоит успех фильма: Карвай изобрел язык для выражения сложнейшей теории, встроив её в любовную историю мужчины и женщины".

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